A Uber lançou nesta quinta-feira, 26, o Uber Assist, uma nova categoria de viagens desenvolvida especialmente para pessoas que podem precisar de assistência adicional dos motoristas, como no embarque e desembarque, incluindo usuários com deficiência, idosos e gestantes.

Segundo a companhia, o projeto-piloto do serviço será disponibilizado gradualmente nos próximos dias, por meio do Reserve, em dez capitais brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Recife e Goiânia.

Na prática, o Uber Assist pretende dar apoio personalizado no dia a dia, como auxílio ao entrar e sair do veículo e ajuda para guardar e retirar equipamentos de mobilidade dobráveis no porta-malas, como cadeiras de rodas e andadores.

De acordo com a Uber, a nova categoria de viagens chega para atender à demanda de melhorias na acessibilidade urbana no país, especialmente para PCDs.

Dados do Censo 2022 do IBGE mostram que cerca de 14,4 milhões de brasileiros (7,3% da população) têm algum tipo de deficiência. A dificuldade mais prevalente entre os entrevistados da pesquisa foi enxergar, mesmo usando óculos ou lentes de contato, afetando cerca de 7,9 milhões de pessoas.

No trajeto ao trabalho, as pessoas com deficiência levavam em média 37 minutos, quatro minutos a mais que as pessoas sem deficiência, e 24,7% utilizavam ônibus ou BRT — o principal meio de transporte do grupo.

A pesquisa “PCD e mobilidade”, do Instituto Locomotiva, entrevistou 800 pessoas com deficiência em 11 regiões metropolitanas em 2023, para destacar os impactos da falta de acessibilidade urbana. O levantamento tem margem de erro de 3,5 pontos percentuais.

79% já se atrasaram ou perderam compromissos por falta de acessibilidade nos trajetos.

45% dos que usam transporte público relataram algum tipo de restrição na região onde moram.

95% concordam que pessoas com deficiência enfrentam mais dificuldades para se deslocar pelas cidades.

77% relataram já ter mudado a forma de se deslocar por causa de preconceito ou discriminação.

Os principais locais de discriminação relatados foram rua/trânsito (66%), transporte público (63%) e táxis/aplicativos (43%).

O que muda para os motoristas?

Para operar na modalidade, os motoristas parceiros selecionados passam por critérios específicos, incluindo número de viagens e nota no app da Uber, e recebem orientações adicionais e conteúdos focados em acessibilidade e atendimento inclusivo. A categoria conta ainda com veículos mais espaçosos, especialmente no porta-malas, para acomodar itens dobráveis. Por serem carros de passeio convencionais, os veículos não possuem rampas nem comportam modelos de cadeiras de rodas motorizadas ou não dobráveis.

"Sabemos que cada deslocamento tem suas particularidades e que, para muitas pessoas, seja para ir a uma consulta médica, ao trabalho ou encontrar a família, contar com um apoio extra pode fazer toda a diferença na autonomia e na tranquilidade da viagem. Com o Uber Assist, queremos oferecer uma experiência mais acolhedora, previsível e adaptada às necessidades de cada usuário", afirma Iolanda Franco, diretora de Operações da Uber no Brasil.

Agendamento antecipado

O Uber Assist funcionará exclusivamente por meio do Uber Reserve, permitindo que as viagens sejam agendadas com antecedência – de 30 minutos até 90 dias antes do horário desejado. O modelo garante maior pontualidade e oferece ao motorista parceiro tempo adequado para se preparar e prestar o atendimento com calma.

O valor da viagem do Uber Assist para o usuário será similar ao do Uber Comfort Reserve.

Veja o passo a passo

Para agendar uma viagem, o usuário pode seguir dois caminhos no aplicativo de corridas:

Pela tela inicial: Selecionar a opção "Reserve", inserir os endereços de origem e destino, escolher a data e o horário desejados e selecionar a categoria Uber Assist.

Selecionar a opção "Reserve", inserir os endereços de origem e destino, escolher a data e o horário desejados e selecionar a categoria Uber Assist. Pelo fluxo tradicional de viagem: Inserir diretamente os endereços de origem e destino na barra "Para onde?", rolar a lista de modalidades disponíveis até selecionar Uber Assist e, em seguida, definir a data e o horário do embarque.

Quais são os recursos de acessibilidade?

Além do Uber Assist, a plataforma conta com ferramentas para tornar a mobilidade mais autônoma, segura e inclusiva:

Preferências de Partida: Em Conta > Configurações > Acessibilidade, os usuários podem informar os motoristas parceiros sobre como preferem ser avisados da chegada do veículo (por exemplo, piscando as luzes ou buzinando) e como o motorista pode identificá-los no ponto de encontro (como o uso de cadeira de rodas ou bengala).

Isenção de taxa de espera: Pessoas com deficiência que precisarem de mais tempo para embarcar podem solicitar o reembolso ou a isenção permanente da taxa de espera diretamente pelo suporte do aplicativo.

Personalização e indicação de deficiência: Em Conta > Configurações > Acessibilidade, os usuários podem indicar se possuem alguma deficiência visual ou auditiva, permitindo que os motoristas vejam essa informação ao lado do nome do usuário, evitando algum tipo de constrangimento.

Embarque com cão-guia: Em Conta > Configurações > Acessibilidade, é possível se autoidentificar como usuário com cão-guia e informar o motorista parceiro automaticamente no ponto de embarque. A ferramenta é opcional. Caso o motorista tente cancelar a viagem de um usuário autoidentificado, o aplicativo alerta o parceiro sobre as obrigações legais previstas na Lei Federal nº 11.126.

Uber conta sênior e Modo Simples: Disponível pelo perfil Família ou nas configurações de acessibilidade, oferece uma interface simplificada com letras maiores e navegação intuitiva, permitindo que idosos solicitem viagens com mais autonomia ou contem com o apoio de familiares para agendar e acompanhar trajetos.

Acessibilidade digital: O aplicativo é compatível com leitores de tela (como VoiceOver e TalkBack), permitindo que usuários com deficiência visual naveguem pela plataforma com mais facilidade.