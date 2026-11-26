Esquadrias: medidas, material e ferragens precisam ser comparados junto ao preço (ArtMarie/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 09h35.
A fechadura tem mais de 50 mil buscas mensais no Google e é item obrigatório em toda reforma ou troca de porta. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação de fechaduras mecânicas entre três fabricantes nacionais.
O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Pado aparece em 97% das respostas e costuma ser a segunda citada (posição média de 2,34). Stam (96,2%) e Papaiz (94,5%) estão em empate técnico com ela. Soprano (84,5%) e La Fonte (55%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. Todimo, MGM, Silvana e Carajás também aparecem no top 10.
A Ferreira Costa é o único varejista do ranking, com 50%, e o site da rede é a fonte mais citada pelo ChatGPT, com 55,8% de participação.
Nessa categoria, o ChatGPT responde como vitrine de preços. Os valores citados foram:
Meça a distância de broca (do centro do cilindro à borda da porta, geralmente 40 mm ou 55 mm) e a espessura da porta. Trocar por um modelo com medidas diferentes exige reformar o furo. Confira também o acabamento (cromado, inox, preto fosco) e se a maçaneta é do tipo alavanca ou bola.
A EXAME publicou um guia sobre fechaduras, portas e janelas: quais marcas comparar e outro sobre o que comparar em fechadura digital e câmera.
Qual a melhor marca de fechadura na Black Friday? Segundo a Ranqia, Pado, Stam e Papaiz estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.
Quanto custa uma fechadura simples? A IA citou modelos a partir de R$ 29,90.