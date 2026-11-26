A fechadura tem mais de 50 mil buscas mensais no Google e é item obrigatório em toda reforma ou troca de porta. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação de fechaduras mecânicas entre três fabricantes nacionais.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de fechadura o ChatGPT recomenda?

A Pado aparece em 97% das respostas e costuma ser a segunda citada (posição média de 2,34). Stam (96,2%) e Papaiz (94,5%) estão em empate técnico com ela. Soprano (84,5%) e La Fonte (55%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. Todimo, MGM, Silvana e Carajás também aparecem no top 10.

A Ferreira Costa é o único varejista do ranking, com 50%, e o site da rede é a fonte mais citada pelo ChatGPT, com 55,8% de participação.

Quanto custa uma fechadura na Black Friday 2026?

Nessa categoria, o ChatGPT responde como vitrine de preços. Os valores citados foram:

Soprano: R$ 29,90 e R$ 42,90, com descontos de até 35%;

R$ 29,90 e R$ 42,90, com descontos de até 35%; MGM: R$ 41,90;

R$ 41,90; Pado: R$ 64,90 e R$ 79,90, com desconto de 30%;

R$ 64,90 e R$ 79,90, com desconto de 30%; Stam: R$ 69,90 (o preço mais repetido, em 15,8% das respostas).

Que tipo de fechadura comprar?

Interna: para portas de quartos e salas, com chave simples. É a mais barata;

para portas de quartos e salas, com chave simples. É a mais barata; Banheiro: com tranqueta interna, sem chave;

com tranqueta interna, sem chave; Externa: para portas de entrada, com cilindro mais seguro e, de preferência, trava tetra ou cilindro de segurança contra arrombamento;

para portas de entrada, com cilindro mais seguro e, de preferência, trava tetra ou cilindro de segurança contra arrombamento; Fechadura de sobrepor e trincos auxiliares: reforçam a segurança da porta principal;

reforçam a segurança da porta principal; Fechadura digital: dispensa chave e permite senha, biometria ou aplicativo. Custa bem mais e exige atenção à bateria e ao suporte do fabricante.

O que conferir antes de comprar?

Meça a distância de broca (do centro do cilindro à borda da porta, geralmente 40 mm ou 55 mm) e a espessura da porta. Trocar por um modelo com medidas diferentes exige reformar o furo. Confira também o acabamento (cromado, inox, preto fosco) e se a maçaneta é do tipo alavanca ou bola.

A EXAME publicou um guia sobre fechaduras, portas e janelas: quais marcas comparar e outro sobre o que comparar em fechadura digital e câmera.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de fechadura na Black Friday? Segundo a Ranqia, Pado, Stam e Papaiz estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Quanto custa uma fechadura simples? A IA citou modelos a partir de R$ 29,90.