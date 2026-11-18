A Uber começou a testar robotáxis em Munique, na Alemanha, em parceria com a chinesa Momenta, especializada em tecnologia de direção autônoma. Passageiros já podem se cadastrar pelo aplicativo para participar da operação experimental, que nesta fase inicial é gratuita.

Os veículos circulam principalmente na região norte de Munique, incluindo áreas próximas ao Parque Olímpico.

Para participar, os usuários precisam se cadastrar e atender aos critérios do teste pelo aplicativo da Uber. Os robotáxis podem aparecer como opção ao solicitar viagens nas categorias UberX, Elétrico ou Conforto.

Apesar da direção autônoma, cada viagem conta com um profissional de segurança a bordo durante a fase experimental.

A Momenta recebeu autorização da Autoridade Federal Alemã de Transporte Rodoviário para realizar testes de direção autônoma de Nível 4.

Esse nível permite que o veículo execute as tarefas de direção sozinho dentro de determinadas condições e áreas de operação.

Uber e Momenta pretendem levar os testes para outras regiões no futuro, conforme avancem as autorizações e as exigências regulatórias.

Fonte: Ithome