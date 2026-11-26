A argamassa tem quase 50 mil buscas mensais no Google e é base de qualquer reforma com piso ou revestimento. Na Black Friday 2026, o ChatGPT aponta uma líder isolada: a Quartzolit.

Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de argamassa o ChatGPT recomenda?

A Quartzolit aparece em 94,2% das respostas, com liderança isolada, e costuma estar entre as duas primeiras citadas (posição média de 2,28). A Votomassa vem em segundo, com 83,2%, seguida por Portokoll (65,8%) e Fortaleza (60,8%). Ceramfix e Tumkus também aparecem no top 10.

As lojas de material de construção têm peso: Telhanorte (60,2%), Sodimac (39,5%), 333Obra (32%) e Tumelero (28,7%). O site da Telhanorte é a fonte mais citada, com 73,2% de participação.

Quanto custa a argamassa na Black Friday 2026?

Nessa categoria, o ChatGPT funciona como vitrine de preços. Os valores citados por saco foram:

Fortaleza: R$ 17,95, R$ 24,35 e R$ 32,75, com a marca descrita por "preços competitivos";

R$ 17,95, R$ 24,35 e R$ 32,75, com a marca descrita por "preços competitivos"; Quartzolit: R$ 32,50, lembrada pela "boa variedade de ofertas";

R$ 32,50, lembrada pela "boa variedade de ofertas"; Outro produto citado: R$ 39,90.

O preço varia conforme o tipo (AC-I, AC-II, AC-III) e o tamanho do saco, geralmente de 20 kg.

Qual tipo de argamassa usar?

AC-I: para pisos e revestimentos cerâmicos em áreas internas, sem grandes variações de temperatura. É a mais barata;

para pisos e revestimentos cerâmicos em áreas internas, sem grandes variações de temperatura. É a mais barata; AC-II: para áreas externas e internas sujeitas a umidade e variação térmica, como varandas e fachadas;

para áreas externas e internas sujeitas a umidade e variação térmica, como varandas e fachadas; AC-III: maior aderência, indicada para porcelanatos, piscinas, saunas e peças de grande formato;

maior aderência, indicada para porcelanatos, piscinas, saunas e peças de grande formato; Argamassa para porcelanato: linhas específicas com mais flexibilidade, especialmente para peças acima de 60 x 60 cm;

linhas específicas com mais flexibilidade, especialmente para peças acima de 60 x 60 cm; Sobreposição: formulações próprias para assentar piso novo sobre piso antigo.

Usar uma argamassa abaixo da especificação é uma das causas mais comuns de peças soltas. Confira a indicação na embalagem do piso ou revestimento.

Vale comprar na Black Friday?

Para quem já tem a obra planejada, sim, mas compre a quantidade completa de uma vez para evitar diferenças de lote. O frete pesa bastante em materiais pesados; compare com a retirada na loja. A EXAME mostrou como checar descontos em tinta, piso e chuveiro e as marcas que o ChatGPT mais cita para casa e construção.

Perguntas frequentes

Qual a melhor argamassa na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Quartzolit lidera as indicações do ChatGPT, com 94,2%.

Qual argamassa usar para porcelanato? AC-III ou linhas específicas para porcelanato.