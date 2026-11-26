"Piso" é um termo amplo, com quase 49 mil buscas mensais no Google. Quando a pergunta ao ChatGPT é sobre pisos para reforma na Black Friday 2026, a recomendação é dividida entre uma loja e uma fabricante.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca ou loja de piso o ChatGPT recomenda?

A Telhanorte aparece em 85% das respostas, e a Portobello, em 83,2%, em empate técnico. A Portobello, porém, costuma ser citada logo no início (posição média de 2,15), enquanto a Telhanorte aparece mais tarde. Biancogres (74,5%), Nacerta (74%), Eliane (67,5%) e Durafloor (54,2%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença. Quick-Step, Villagres, Leroy Merlin e Sodimac também estão no top 10.

O site da Telhanorte é a fonte mais citada pelo ChatGPT, com 90,5% de participação.

Quais descontos o ChatGPT cita para pisos?

O argumento dominante é a oferta anunciada:

Portobello: até 60% de desconto e campanha oficial "Black Days" durante novembro, argumento presente em 15% das respostas;

até 60% de desconto e campanha oficial "Black Days" durante novembro, argumento presente em 15% das respostas; Biancogres: até 64% de desconto;

até 64% de desconto; Quick-Step: até 37% de desconto em pisos laminados;

até 37% de desconto em pisos laminados; Floorest: piso vinílico por R$ 49,80 o metro quadrado.

Porcelanato, cerâmica, vinílico ou laminado?

Porcelanato: resistente, de baixa absorção de água e com grande variedade de acabamentos. Serve para quase todos os ambientes; o polido exige cuidado em áreas molhadas por ser escorregadio;

resistente, de baixa absorção de água e com grande variedade de acabamentos. Serve para quase todos os ambientes; o polido exige cuidado em áreas molhadas por ser escorregadio; Cerâmica: mais barata, boa para áreas de serviço, garagens e reformas econômicas;

mais barata, boa para áreas de serviço, garagens e reformas econômicas; Vinílico: confortável, silencioso e de instalação rápida, inclusive sobre o piso antigo. Não indicado para áreas externas;

confortável, silencioso e de instalação rápida, inclusive sobre o piso antigo. Não indicado para áreas externas; Laminado: imita madeira, é mais barato que o vinílico, mas não tolera água.

O que conferir antes de comprar?

Calcule a metragem e acrescente de 10% a 15% para recortes e perdas. Compre tudo do mesmo lote, para evitar diferenças de tonalidade, e confira o PEI (resistência à abrasão), a classe de absorção e a indicação de uso. Inclua no orçamento argamassa, rejunte, rodapé e mão de obra.

A EXAME mostrou como checar descontos em tinta, piso e chuveiro. Como pisos são pesados, compare o frete com a retirada em loja e conheça as regras de devolução.

Perguntas frequentes

Onde comprar piso na Black Friday? Segundo a Ranqia, Telhanorte e Portobello estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Quanto comprar a mais de piso? De 10% a 15% além da metragem, para recortes e perdas.