O moedor de café tem quase 45 mil buscas mensais no Google, reflexo do crescimento do café especial no Brasil. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre três marcas de perfis bem diferentes.

Os números são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de moedor de café o ChatGPT recomenda?

A Timemore aparece em 66,5% das respostas. Oster (65%) e Baratza (64%) estão em empate técnico com ela. A Tramontina vem em seguida, com 54%, e sua linha em parceria com a Breville aparece citada separadamente. Hamilton Beach (47,5%), Black+Decker (30,8%) e Philco (27,8%) completam o top 10.

A Timemore é descrita como "destaque para café especial" e pela moagem manual. A Oster aparece com "boa relação custo-benefício". A Hario, embora fora do top 10, é lembrada como "tradicional no universo dos cafés especiais".

O Mercado Livre é o único varejista do ranking, com 38,2%. A fonte mais citada pela IA é o site Café Store, com 53,2% de participação.

Quanto custa um moedor de café na Black Friday 2026?

Nessa categoria, o ChatGPT funciona como vitrine de preços. Os valores citados foram:

Oster: R$ 149;

R$ 149; Hamilton Beach: R$ 269,49 (o mais repetido, em 8,8% das respostas);

R$ 269,49 (o mais repetido, em 8,8% das respostas); Black+Decker: R$ 277;

R$ 277; Smeg: R$ 4.890, no extremo premium.

Moedor de lâmina, de mó, manual ou elétrico?

Lâmina: o mais barato, mas tritura de forma irregular. Serve para quem só quer moer café na hora sem muita precisão;

o mais barato, mas tritura de forma irregular. Serve para quem só quer moer café na hora sem muita precisão; Mó (burr): moagem uniforme, essencial para extrair bem o café. As mós cônicas são mais silenciosas; as planas, mais precisas;

moagem uniforme, essencial para extrair bem o café. As mós cônicas são mais silenciosas; as planas, mais precisas; Manual: como os da Timemore e da Hario. Bom custo-benefício, portátil e silencioso, mas exige esforço;

como os da Timemore e da Hario. Bom custo-benefício, portátil e silencioso, mas exige esforço; Elétrico de mó: praticidade e consistência, especialmente para espresso, que exige moagem muito fina e ajustável.

O que avaliar antes de comprar?

O número de ajustes de moagem define a versatilidade: espresso, coado, prensa francesa e cold brew pedem granulometrias diferentes. Confira também a capacidade do reservatório, a facilidade de limpeza e a retenção de pó.

Quem já tem cafeteira pode combinar a compra: a Nespresso lidera as indicações do ChatGPT em cafeteiras. Antes de pagar, veja como identificar preço maquiado. A Tramontina, uma das marcas da lista, é uma das mais presentes em toda a Black Friday do ChatGPT.

Perguntas frequentes

Qual o melhor moedor de café na Black Friday? Segundo a Ranqia, Timemore, Oster e Baratza estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Moedor manual é bom? Sim. Modelos de mó, como os da Timemore, entregam moagem uniforme por preço menor que os elétricos equivalentes.