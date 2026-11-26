Redação Exame
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 09h43.
O moedor de café tem quase 45 mil buscas mensais no Google, reflexo do crescimento do café especial no Brasil. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre três marcas de perfis bem diferentes.
Os números são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A Timemore aparece em 66,5% das respostas. Oster (65%) e Baratza (64%) estão em empate técnico com ela. A Tramontina vem em seguida, com 54%, e sua linha em parceria com a Breville aparece citada separadamente. Hamilton Beach (47,5%), Black+Decker (30,8%) e Philco (27,8%) completam o top 10.
A Timemore é descrita como "destaque para café especial" e pela moagem manual. A Oster aparece com "boa relação custo-benefício". A Hario, embora fora do top 10, é lembrada como "tradicional no universo dos cafés especiais".
O Mercado Livre é o único varejista do ranking, com 38,2%. A fonte mais citada pela IA é o site Café Store, com 53,2% de participação.
Nessa categoria, o ChatGPT funciona como vitrine de preços. Os valores citados foram:
O número de ajustes de moagem define a versatilidade: espresso, coado, prensa francesa e cold brew pedem granulometrias diferentes. Confira também a capacidade do reservatório, a facilidade de limpeza e a retenção de pó.
Quem já tem cafeteira pode combinar a compra: a Nespresso lidera as indicações do ChatGPT em cafeteiras. Antes de pagar, veja como identificar preço maquiado. A Tramontina, uma das marcas da lista, é uma das mais presentes em toda a Black Friday do ChatGPT.
Qual o melhor moedor de café na Black Friday? Segundo a Ranqia, Timemore, Oster e Baratza estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.
Moedor manual é bom? Sim. Modelos de mó, como os da Timemore, entregam moagem uniforme por preço menor que os elétricos equivalentes.