TV de 50 ou 55 polegadas? Como aproveitar a Black Friday para comprar

Modelos 4K com tecnologia HDR, sistemas inteligentes e áudio aprimorado estão em alta — veja como escolher a melhor TV para sua casa

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 16h55.

No Brasil, a Black Friday não dura apenas uma sexta-feira, mas se estende ao longo de todo o mês de novembro.

Na hora de aproveitar as promoções para trocar de televisão, o segredo está em priorizar recursos que realmente impactam no uso diário — não apenas o tamanho ou o preço. Para quem busca modelos entre 50 e 55 polegadas, o primeiro passo é avaliar o espaço disponível em casa e a distância do sofá até a tela: o ideal é manter pelo menos 2 metros para aproveitar bem a resolução 4K, que já é padrão na maioria dos modelos atuais.

Além do tamanho e da resolução, vale prestar atenção em algumas características técnicas que fazem diferença na experiência:

  • Tipo de painel e contraste: telas com tecnologia QLED oferecem brilho intenso e cores vibrantes, enquanto as OLED entregam pretos profundos e contraste superior;
  • Imagem em movimento: modelos com HDR (High Dynamic Range) e taxa de atualização de 120 Hz oferecem fluidez superior em filmes e jogos, além de maior riqueza de detalhes em cenas escuras ou muito claras.
  • Sistema operacional: priorize sistemas intuitivos, como Tizen (Samsung), WebOS (LG) ou Google/Android TV (Philips, TCL), que facilitam o acesso a aplicativos de streaming;
  • Conectividade: verifique se a TV tem entradas HDMI, conexão USB e Wi-Fi estável — essencial para streaming ou jogar;
  • Áudio: para uma melhor experiência em jogos, shows ou streamings, busque modelos com Dolby Atmos ou compatibilidade com soundbars.

3 modelos para monitorar

Smart TV TCL P635 50” – R$ 2.128

  • Pro: ótimo custo-benefício com imagem 4K, HDR, Dolby Atmos e a possibilidade de videochamadas via Chromecast;
  • Contra: taxa de atualização de 60Hz, o que pode ser limitado para quem joga ou assiste a esportes;
  • Ideal para: quem quer uma TV grande, com bom desempenho em imagem e áudio por um preço competitivo.

Smart TV 50" LG UHD 50UT8050 – R$ 2.224

  • Pro: boa qualidade de imagem 4K, sistema WebOS com diversos aplicativos e Modo Game com baixa latência;
  • Contra: construção simples em plástico, não possui tecnologias avançadas para imagem, como NanoCell ou QLED;
  • Ideal para: quem busca uma TV LG acessível e equilibrada para filmes e jogos casuais.

Smart TV Samsung Crystal UHD 4K 50" 50DU8000 – R$ 2.782

  • Pro: design ultrafino, imagem 4K, tecnologia Crystal Color para cores aprimoradas e suporte ao Xbox Game Pass;
  • Contra: som mediano e brilho abaixo da média (melhor para ambientes escuros);
  • Ideal para: quem busca uma TV moderna, com design fino e boa integração multimídia.

Dicas para comprar com desconto real

  • Acompanhe os preços desde já: monitorar os valores atuais ajuda a identificar se a promoção é realmente vantajosa. Todos os preços aqui apresentados foram apurados em 7 de novembro;
  • Prefira pagamento via Pix e uso de cupons: as melhores oportunidades costumam estar atreladas a essas condições.

Por fim, além dos marketplaces, recomenda-se acompanhar as promoções nos sites oficiais das fabricantes, assim como ofertas de operadoras e ações promocionais de bancos.

