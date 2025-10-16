Como compartilhar a tela do seu celular Android ou iPhone na TV LG

Nas TVs mais recentes, a partir de 2019, o espelhamento de smartphones Android é automático e não é preciso sequer que ambos os dispositivos estejam na mesma rede Wi-Fi (Kārlis Dambrāns/Flickr)
Compartilhar a tela do seu smartphone na TV pode ser uma forma excelente de aproveitar ou exibir o conteúdo de seu celular em uma tela maior, seja para assistir a vídeos, mostrar fotos ou até mesmo para realizar uma apresentação.
As TVs LG oferecem suporte ao espelhamento de tela tanto para smartphones Android quanto para iPhones, da Apple. Além disso, alguns aplicativos, como o YouTube, já possuem recursos integrados para transmitir diretamente a tela do celular para a TV.
Neste guia, vamos explicar como você pode espelhar seu celular na TV LG de maneira simples e sem a necessidade de fios.
Nas TVs LG mais antigas, com sistema operacional webOS de 1.0 a 4.0, é necessário usar a função Screen Share, que está disponível na lista de aplicativos da smart TV.Nas TVs mais recentes, a partir de 2019, com webOS 4.5 ou superior, o espelhamento de smartphones Android é automático e não é preciso sequer que ambos os dispositivos estejam na mesma rede Wi-Fi.
Se esse for o caso da sua TV LG, o passo a passo para espelhar seu smartphone Android é rápido e simples:
Para usuários de smartphones Apple, a LG oferece suporte à tecnologia Apple AirPlay, que também permite compartilhar facilmente conteúdo do iPhone na TV sem a necessidade de fios.No entanto, essa funcionalidade está disponível apenas em smart TVs LG com webOS 4.0 ou superior. Além disso, é necessário ter um dispositivo Apple com iOS a partir do 12.2 para usar o AirPlay.
Siga os passos abaixo para espelhar a tela do seu iPhone na TV LG:
O processo de desconexão é simples para ambos os sistemas:
Além disso, você também pode desconectar o espelhamento diretamente na TV LG, desativando a função nas configurações ou no menu de opções de espelhamento.