Como compartilhar a tela do seu celular Android ou iPhone na TV LG

Compartilhar a tela do seu smartphone na TV pode ser uma forma excelente de aproveitar ou exibir o conteúdo de seu celular em uma tela maior, seja para assistir a vídeos, mostrar fotos ou até mesmo para realizar uma apresentação.

As TVs LG oferecem suporte ao espelhamento de tela tanto para smartphones Android quanto para iPhones, da Apple. Além disso, alguns aplicativos, como o YouTube, já possuem recursos integrados para transmitir diretamente a tela do celular para a TV.

Neste guia, vamos explicar como você pode espelhar seu celular na TV LG de maneira simples e sem a necessidade de fios.

Espelhando um dispositivo Android na TV LG

Nas TVs LG mais antigas, com sistema operacional webOS de 1.0 a 4.0, é necessário usar a função Screen Share, que está disponível na lista de aplicativos da smart TV.

Nas TVs mais recentes, a partir de 2019, com webOS 4.5 ou superior, o espelhamento de smartphones Android é automático e não é preciso sequer que ambos os dispositivos estejam na mesma rede Wi-Fi.

Se esse for o caso da sua TV LG, o passo a passo para espelhar seu smartphone Android é rápido e simples:

Deslize para baixo a barra de notificações do seu dispositivo Android e encontre o ícone Compartilhamento de Tela (duas telas sobrepostas); Escolha sua TV LG na lista de dispositivos disponíveis e confirme a conexão; Verifique se o espelhamento foi concluído com sucesso na TV.

Espelhando um iPhone na TV LG

Para usuários de smartphones Apple, a LG oferece suporte à tecnologia Apple AirPlay, que também permite compartilhar facilmente conteúdo do iPhone na TV sem a necessidade de fios.

No entanto, essa funcionalidade está disponível apenas em smart TVs LG com webOS 4.0 ou superior. Além disso, é necessário ter um dispositivo Apple com iOS a partir do 12.2 para usar o AirPlay.

Siga os passos abaixo para espelhar a tela do seu iPhone na TV LG:

Conecte o iPhone e a TV à mesma rede Wi-Fi; No controle remoto da TV, pressione o botão Home e selecione a função AirPlay (geralmente localizada no Painel de Controle); No iPhone, deslize a tela para baixo a partir do canto superior direito para abrir a Central de Controle; Selecione a opção Espelhar Tela (duas telas sobrepostas) e escolha sua TV LG; Se solicitado, insira o código de pareamento exibido na TV e verifique se o espelhamento foi realizado com sucesso.

Como desconectar o espelhamento de tela

O processo de desconexão é simples para ambos os sistemas:

No Android: basta desativar a função de Compartilhamento de Tela diretamente no seu dispositivo;

No iPhone: abra a Central de Controle e desative a opção Espelhar Tela.

Além disso, você também pode desconectar o espelhamento diretamente na TV LG, desativando a função nas configurações ou no menu de opções de espelhamento.