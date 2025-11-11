Black Friday: 5 soundbars para turbinar sua TV

Para quem já comprou ou está pensando em comprar uma TV de tela grande, com 50 polegadas ou mais, a imagem impressiona — mas o som costuma ficar para trás. Mesmo modelos mais caros ainda apresentam limitações de áudio, com falantes pequenos e pouco graves.

É aí que entra a soundbar, acessório que amplia o palco sonoro, melhora a nitidez de diálogos e reforça os efeitos de ação e ambientação, criando uma experiência mais próxima da de um cinema.

Durante a Black Friday, que no Brasil se estende por todo o mês de novembro, muitos consumidores aproveitam para montar um conjunto completo de entretenimento em casa. Nesse contexto, uma soundbar com subwoofer, mesmo nos modelos mais acessíveis, pode representar um salto enorme em qualidade sonora por um investimento relativamente pequeno.

A seguir, listamos cinco modelos populares em diferentes faixas de preço, todos com subwoofer incluso, organizados do mais barato ao mais caro. Os preços foram apurados em 10 de novembro.

JBL Cinema SB180 – a partir de R$ 934

Simples, compacta e eficaz, essa soundbar de entrada oferece configuração 2.1, com subwoofer sem fio e qualidade de graves típica da JBL. Suporta Dolby Digital e tem modos de som pré-definidos, como o Modo Voz, que ajuda a realçar diálogos em filmes e séries. Ideal para quem busca um bom upgrade de som com o menor custo possível.

Samsung HW-B550 – a partir de R$ 987

Modelo popular da Samsung que combina desempenho e preço competitivo. Vem com 2.1 canais e subwoofer sem fio, além de recursos como DTS Virtual:X (áudio 3D simulado) e Modo Bass Boost para reforçar os graves. Costuma aparecer com bons descontos durante a Black Friday.

TCL S522W – a partir de R$ 1.169

Soundbar básica com subwoofer sem fio, conectividade Bluetooth e 2.1 canais. É uma das opções mais acessíveis entre as grandes marcas fabricantes de TVs, recomendada para quem tem orçamento limitado, mas quer uma melhora significativa no som. O design compacto também facilita a instalação em espaços menores.

LG SNH5 – a partir de R$ 1.234

Com 4.1 canais e subwoofer com fio, essa soundbar entrega potência acima da média na faixa de entrada. Conta com DTS Virtual:X para criar uma sensação de som tridimensional e é uma boa pedida para quem quer imersão sonora sem gastar muito.

Samsung HW-Q600C – a partir de R$ 3.900

Modelo mais avançado da lista, traz 3.1.2 canais com suporte a Dolby Atmos e DTS Virtual:X, simulando som vindo de cima — ideal para filmes. Também tem a tecnologia Q-Symphony, que sincroniza o som da barra com o da TV Samsung compatível. É mais cara, mas também a porta de entrada para o som imersivo premium da marca.

Dicas para comprar com desconto real

Acompanhe os preços desde já: monitorar os valores atuais ajuda a identificar se a promoção é realmente vantajosa. Todos os preços aqui apresentados foram apurados em 10 de novembro;

monitorar os valores atuais ajuda a identificar se a promoção é realmente vantajosa. Todos os preços aqui apresentados foram apurados em 10 de novembro; Prefira pagamento via Pix e uso de cupons: as melhores oportunidades costumam estar atreladas a essas condições.

Além dos marketplaces, vale acompanhar promoções nos sites oficiais das fabricantes, ofertas de operadoras e ações promocionais de bancos.