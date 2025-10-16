Como escolher a melhor TV de até R$ 2.500 em 2025

Procurando uma TV de até R$ 2.500 em 2025? Seja para assistir a filmes, jogar ou aproveitar algum serviço de streaming, há várias opções com boa qualidade de imagem, recursos extras e um preço acessível.
Aqui, vamos explicar os principais pontos a se considerar ao escolher sua TV ideal e, depois, apresentar as melhores opções do mercado organizadas do modelo mais barato para o mais caro. Os preços foram encontrados em 16 de outubro de 2025.
Como Escolher a Melhor TV até R$ 2.500?
Tamanho da tela
O tamanho da TV deve se ajustar ao ambiente onde será instalada. Geralmente, indica-se que, para cada metro de distância entre a TV e o espectador, são recomendadas 18 polegadas. Então, se estiver a 3 metros da TV, opte por modelos de pelo menos 54 polegadas.
Tecnologia da tela
- LED: ideal para quem busca um bom custo-benefício;
- QLED: melhor para ambientes bem iluminados, com cores vibrantes e alta durabilidade;
- QNED: combina a qualidade do LCD com OLED, oferecendo cores mais vivas e pretos profundos.
Resolução
- HD: bom para quem prioriza economia;
- Full HD: melhora a definição, ótima para filmes e séries;
- 4K: ideal para quem quer mais detalhes e uma experiência visual superior.
Sistema Operacional
- Google/Android TV: grande variedade de aplicativos (Play Store) e integração com o assistente do Google;
- Tizen (Samsung): interface rápida e fácil de usar, com acesso aos principais aplicativos;
- WebOS (LG): navegação fluida com o controle Magic Remote;
- RokuOS: simples, mas com acesso a vários serviços de streaming.
Conectividade
Verifique se a TV tem HDMI, USB, Wi-Fi, Ethernet e Bluetooth para garantir uma boa experiência de uso.
Áudio
Se você quer mais qualidade para streamings, jogos ou assistir a shows, considere modelos com Dolby Digital ou Dolby Atmos.
Melhores modelos de TV até R$ 2.500
1 - Smart TV 43” Philco PTV43G7ER2CPBLF LED Dolby Áudio – R$ 1.409
- Pro: ótimo custo-benefício, com Dolby Audio e compatibilidade com Alexa e assistente do Google;
- Contra: a qualidade de imagem poderia ser melhor;
- Ideal para: quem busca uma TV simples e mais barata, mas com um bom desempenho.
2 - Smart TV 55" UHD 4K QLED Hisense 55Q6N – R$ 2.069
- Pro: Full Array Local Dimming para contrastes melhores, Dolby Vision IQ para cores vibrantes e Modo Game com VRR;
- Contra: design simples e menos atraente;
- Ideal para: quem busca uma excelente qualidade de imagem para filmes e séries, mas com áudio mediano.
3 - Smart TV 50" LG UHD 50UT8050 – R$ 2.084
- Pro: boa qualidade de imagem, sistema WebOS com diversos aplicativos e Modo Game com baixa latência;
- Contra: construção simples em plástico, não possui tecnologias avançadas para imagem, como NanoCell ou QLED;
- Ideal para: quem busca uma TV LG acessível e equilibrada para filmes e games simples.
4 - Smart TV TCL P635 50” – R$ 2.128
- Pro: ótimo custo-benefício com imagem 4K, Dolby Atmos e a possibilidade de videochamadas via Chromecast;
- Contra: taxa de atualização de 60Hz, o que pode ser limitado para quem joga ou assiste a esportes;
- Ideal para: quem quer uma TV grande, com excelente custo-benefício e bom desempenho em qualidade de imagem e áudio.
5 - Smart TV Samsung Crystal UHD 4K 50" 50DU8000 – R$ 2.274
- Pro: design ultrafino, tecnologia Crystal Color para cores aprimoradas e suporte ao Xbox Game Pass;
- Contra: som é mediano e o brilho não é muito forte (melhor para ambientes escuros);
- Ideal para: quem busca uma TV moderna, com design fino e boa integração multimídia.