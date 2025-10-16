Como escolher a melhor TV de até R$ 2.500 em 2025

Procurando uma TV de até R$ 2.500 em 2025? Seja para assistir a filmes, jogar ou aproveitar algum serviço de streaming, há várias opções com boa qualidade de imagem, recursos extras e um preço acessível.

Aqui, vamos explicar os principais pontos a se considerar ao escolher sua TV ideal e, depois, apresentar as melhores opções do mercado organizadas do modelo mais barato para o mais caro. Os preços foram encontrados em 16 de outubro de 2025.

Como Escolher a Melhor TV até R$ 2.500?

Tamanho da tela

O tamanho da TV deve se ajustar ao ambiente onde será instalada. Geralmente, indica-se que, para cada metro de distância entre a TV e o espectador, são recomendadas 18 polegadas. Então, se estiver a 3 metros da TV, opte por modelos de pelo menos 54 polegadas.

Tecnologia da tela

LED: ideal para quem busca um bom custo-benefício;

ideal para quem busca um bom custo-benefício; QLED: melhor para ambientes bem iluminados, com cores vibrantes e alta durabilidade;

melhor para ambientes bem iluminados, com cores vibrantes e alta durabilidade; QNED: combina a qualidade do LCD com OLED, oferecendo cores mais vivas e pretos profundos.

Resolução

HD: bom para quem prioriza economia;

bom para quem prioriza economia; Full HD: melhora a definição, ótima para filmes e séries;

melhora a definição, ótima para filmes e séries; 4K: ideal para quem quer mais detalhes e uma experiência visual superior.

Sistema Operacional

Google/Android TV: grande variedade de aplicativos (Play Store) e integração com o assistente do Google;

grande variedade de aplicativos (Play Store) e integração com o assistente do Google; Tizen (Samsung): interface rápida e fácil de usar, com acesso aos principais aplicativos;

interface rápida e fácil de usar, com acesso aos principais aplicativos; WebOS (LG): navegação fluida com o controle Magic Remote;

navegação fluida com o controle Magic Remote; RokuOS: simples, mas com acesso a vários serviços de streaming.

Conectividade

Verifique se a TV tem HDMI, USB, Wi-Fi, Ethernet e Bluetooth para garantir uma boa experiência de uso.

Áudio

Se você quer mais qualidade para streamings, jogos ou assistir a shows, considere modelos com Dolby Digital ou Dolby Atmos.

Melhores modelos de TV até R$ 2.500

1 - Smart TV 43” Philco PTV43G7ER2CPBLF LED Dolby Áudio – R$ 1.409

Pro: ótimo custo-benefício, com Dolby Audio e compatibilidade com Alexa e assistente do Google;

ótimo custo-benefício, com Dolby Audio e compatibilidade com e assistente do Google; Contra: a qualidade de imagem poderia ser melhor;

a qualidade de imagem poderia ser melhor; Ideal para: quem busca uma TV simples e mais barata, mas com um bom desempenho.

2 - Smart TV 55" UHD 4K QLED Hisense 55Q6N – R$ 2.069

Pro: Full Array Local Dimming para contrastes melhores, Dolby Vision IQ para cores vibrantes e Modo Game com VRR;

Full Array Local Dimming para contrastes melhores, Dolby Vision IQ para cores vibrantes e Modo Game com VRR; Contra: design simples e menos atraente;

design simples e menos atraente; Ideal para: quem busca uma excelente qualidade de imagem para filmes e séries, mas com áudio mediano.

3 - Smart TV 50" LG UHD 50UT8050 – R$ 2.084

Pro: boa qualidade de imagem, sistema WebOS com diversos aplicativos e Modo Game com baixa latência;

boa qualidade de imagem, sistema WebOS com diversos aplicativos e Modo Game com baixa latência; Contra: construção simples em plástico, não possui tecnologias avançadas para imagem, como NanoCell ou QLED;

construção simples em plástico, não possui tecnologias avançadas para imagem, como NanoCell ou QLED; Ideal para: quem busca uma TV LG acessível e equilibrada para filmes e games simples.

4 - Smart TV TCL P635 50” – R$ 2.128

Pro: ótimo custo-benefício com imagem 4K, Dolby Atmos e a possibilidade de videochamadas via Chromecast;

ótimo custo-benefício com imagem 4K, Dolby Atmos e a possibilidade de videochamadas via Chromecast; Contra: taxa de atualização de 60Hz, o que pode ser limitado para quem joga ou assiste a esportes;

taxa de atualização de 60Hz, o que pode ser limitado para quem joga ou assiste a esportes; Ideal para: quem quer uma TV grande, com excelente custo-benefício e bom desempenho em qualidade de imagem e áudio.

5 - Smart TV Samsung Crystal UHD 4K 50" 50DU8000 – R$ 2.274