Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Como escolher a melhor TV de até R$ 2.500 em 2025

Encontre a TV ideal dentro do seu orçamento com dicas práticas sobre tamanho, resolução e muito mais

Seja para assistir a filmes, jogar ou aproveitar algum serviço de streaming, há várias opções de TVs com boa qualidade de imagem, recursos extras e um preço acessível (Capelle.r/Getty Images)

Seja para assistir a filmes, jogar ou aproveitar algum serviço de streaming, há várias opções de TVs com boa qualidade de imagem, recursos extras e um preço acessível (Capelle.r/Getty Images)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 12h11.

Procurando uma TV de até R$ 2.500 em 2025? Seja para assistir a filmes, jogar ou aproveitar algum serviço de streaming, há várias opções com boa qualidade de imagem, recursos extras e um preço acessível.

Aqui, vamos explicar os principais pontos a se considerar ao escolher sua TV ideal e, depois, apresentar as melhores opções do mercado organizadas do modelo mais barato para o mais caro. Os preços foram encontrados em 16 de outubro de 2025.

Como Escolher a Melhor TV até R$ 2.500?

Tamanho da tela

O tamanho da TV deve se ajustar ao ambiente onde será instalada. Geralmente, indica-se que, para cada metro de distância entre a TV e o espectador, são recomendadas 18 polegadas. Então, se estiver a 3 metros da TV, opte por modelos de pelo menos 54 polegadas.

Tecnologia da tela

  • LED: ideal para quem busca um bom custo-benefício;
  • QLED: melhor para ambientes bem iluminados, com cores vibrantes e alta durabilidade;
  • QNED: combina a qualidade do LCD com OLED, oferecendo cores mais vivas e pretos profundos.

Resolução

  • HD: bom para quem prioriza economia;
  • Full HD: melhora a definição, ótima para filmes e séries;
  • 4K: ideal para quem quer mais detalhes e uma experiência visual superior.

Sistema Operacional

  • Google/Android TV: grande variedade de aplicativos (Play Store) e integração com o assistente do Google;
  • Tizen (Samsung): interface rápida e fácil de usar, com acesso aos principais aplicativos;
  • WebOS (LG): navegação fluida com o controle Magic Remote;
  • RokuOS: simples, mas com acesso a vários serviços de streaming.

Conectividade

Verifique se a TV tem HDMI, USB, Wi-Fi, Ethernet e Bluetooth para garantir uma boa experiência de uso.

Áudio

Se você quer mais qualidade para streamings, jogos ou assistir a shows, considere modelos com Dolby Digital ou Dolby Atmos.

Melhores modelos de TV até R$ 2.500

1 - Smart TV 43” Philco PTV43G7ER2CPBLF LED Dolby Áudio – R$ 1.409

  • Pro: ótimo custo-benefício, com Dolby Audio e compatibilidade com Alexa e assistente do Google;
  • Contra: a qualidade de imagem poderia ser melhor;
  • Ideal para: quem busca uma TV simples e mais barata, mas com um bom desempenho.

2 - Smart TV 55" UHD 4K QLED Hisense 55Q6N – R$ 2.069

  • Pro: Full Array Local Dimming para contrastes melhores, Dolby Vision IQ para cores vibrantes e Modo Game com VRR;
  • Contra: design simples e menos atraente;
  • Ideal para: quem busca uma excelente qualidade de imagem para filmes e séries, mas com áudio mediano.

3 - Smart TV 50" LG UHD 50UT8050 – R$ 2.084

  • Pro: boa qualidade de imagem, sistema WebOS com diversos aplicativos e Modo Game com baixa latência;
  • Contra: construção simples em plástico, não possui tecnologias avançadas para imagem, como NanoCell ou QLED;
  • Ideal para: quem busca uma TV LG acessível e equilibrada para filmes e games simples.

4 - Smart TV TCL P635 50” – R$ 2.128

  • Pro: ótimo custo-benefício com imagem 4K, Dolby Atmos e a possibilidade de videochamadas via Chromecast;
  • Contra: taxa de atualização de 60Hz, o que pode ser limitado para quem joga ou assiste a esportes;
  • Ideal para: quem quer uma TV grande, com excelente custo-benefício e bom desempenho em qualidade de imagem e áudio.

5 - Smart TV Samsung Crystal UHD 4K 50" 50DU8000 – R$ 2.274

  • Pro: design ultrafino, tecnologia Crystal Color para cores aprimoradas e suporte ao Xbox Game Pass;
  • Contra: som é mediano e o brilho não é muito forte (melhor para ambientes escuros);
  • Ideal para: quem busca uma TV moderna, com design fino e boa integração multimídia.
Acompanhe tudo sobre:TecnologiaSmart TVsSamsungPhilcoLGTCL

Mais de Tecnologia

Guia prático: como acessar, resetar e recuperar senhas no roteador da Intelbras

Como usar o WhatsApp grátis na TIM em 2025: planos pré-pago, controle e pós-pago

Como compartilhar a tela do seu celular Android ou iPhone na TV LG

Meta faz mudanças drásticas no Instagram para proteger adolescentes; saiba mais

Mais na Exame

Carreira

Vale abre programa de trainee de engenharia com salário de R$ 9 mil

Minhas Finanças

Cartão de crédito ainda tem domínio entre brasileiros — 65% têm mais de um, diz Serasa

Inteligência Artificial

Executivos estão otimistas sobre o futuro da IA no trabalho, diz pesquisa

EXAME Agro

Brasil quer liderar mercado global de bioinsumos com experiência tropical e tecnologia