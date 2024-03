Reddit precifica IPO em US$ 34 por ação e é avaliado em US$ 6,4 bilhões

O Reddit precificou sua oferta pública inicial no topo da faixa de preço, a US$ 34 por ação. Com isso, a empresa de mídia social é avaliada em cerca de US$ 6,4 bilhões. Prestes a estrear em Wall Street nesta quinta-feira, a avaliação ficou abaixo dos US$ 10 bilhões de avaliação que atingiu em 2021.

Embora uma precificação forte não garanta que as ações do Reddit serão bem negociadas, geralmente é um um bom sinal.

A recepção calorosa ao Reddit e à empresa de tecnologia Astera Labs, que teve um IPO bem-sucedido na quarta-feira, sugere que o mercado de IPOs, problemático dos últimos dois anos, pode estar entrando em uma nova fase.

As ações da Astera fecharam com mais de 70% de alta. A Astera - que fabrica produtos baseados em semicondutores que as empresas usam para construir infraestruturas de nuvem e inteligência artificial - precificou seu IPO na terça-feira dois dólares acima da faixa de preço almejada.

O Reddit colocou uma grande parte de sua IPO nas mãos de seus usuários mais prolíficos e também reservou uma parcela para investidores individuais, uma medida incomum que poderia tornar o estoque mais volátil.

A empresa definiu uma faixa de preço relativamente conservadora para a oferta, em parte porque estava ciente de que seus usuários leais estariam comprando a ação ao preço da IPO, segundo fontes do jornal Wall Street Journal.

Muitos dos usuários do Reddit são pessimistas sobre as perspectivas do IPO, embora ainda reste ver quanto esses usuários expressivos poderiam influenciar o preço do papel, se é que poderiam.

Redditors no famoso fórum de mensagens WallStreetBets e em outros subreddits, comunidades dentro do Reddit focadas em tópicos específicos, postaram nas últimas semanas que planejam evitar a compra de ações do Reddit e podem até mesmo apostar contra a empresa por meio de vendas a descoberto.