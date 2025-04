OpenAI estaria interessada em comprar navegador Chrome do Google, diz diretor do ChatGPT

O diretor do ChatGPT, Nick Turley, revelou durante uma audiência nesta terça-feira, 22, que a OpenAI estaria interessada na aquisição do navegador Chrome, caso a Justiça determine que a Alphabet, controladora do Google, se desfaça do produto.

A declaração foi feita durante o depoimento de Turley, convocado pelo Departamento de Justiça para participar do julgamento do caso envolvendo o Google e seu navegador.

"Sim, estaríamos [interessados no Chrome]", afirmou o diretor do ChatGPT em resposta a uma pergunta sobre se a empresa teria interesse no navegador do Google.

O processo busca definir quais mudanças a Alphabet deve implementar após uma decisão judicial do ano passado apontar que a empresa manteve um monopólio no setor de buscas, segundo informações da Bloomberg.

O juiz Amit Mehta deve decidir até agosto quais mudanças o Google precisará adotar em suas práticas de mercado. O Departamento de Justiça sugeriu que a empresa seja forçada a abrir mão do navegador Chrome.

Hoje, o ChatGPT, da OpenAI, já conta com uma extensão que pode ser instalada no Chrome. No entanto, conforme destaca Turley, uma integração mais avançada entre o navegador e as ferramentas da OpenAI poderia resultar em uma experiência de uso mais aprimorada.

"Você poderia oferecer uma experiência realmente incrível se o ChatGPT fosse integrado ao Chrome", afirmou. "Teríamos a capacidade de apresentar aos usuários o que é uma experiência centrada em IA."

Turley destacou que a distribuição continua sendo um dos maiores obstáculos enfrentados pela empresa. Apesar de ter fechado uma parceria para levar o ChatGPT aos iPhones da Apple, ele admitiu que ainda não conseguiu firmar acordos com fabricantes de celulares Android.

Mais cedo, um executivo do Google revelou que, desde janeiro, a companhia vem pagando à Samsung para que o aplicativo de inteligência artificial Gemini seja pré-instalado nos aparelhos da marca. Embora o contrato não seja exclusivo, Turley explicou que as conversas com a fabricante sul-coreana não avançaram muito por causa da capacidade financeira superior do Google em comparação com a OpenAI.

"Não foi por falta de tentativa", disse ele. "Nunca chegamos ao ponto de discutir termos concretos."

Disputa pela liderança da internet

Desde seu lançamento em novembro de 2022, o ChatGPT conquistou enorme popularidade, tornando-se um dos aplicativos com crescimento mais rápido da história. Em fevereiro, a OpenAI anunciou que o serviço ultrapassava os 400 milhões de usuários ativos por semana. Segundo Turley, a empresa já superou as metas de usuários semanais previstas para 2024, embora não tenha revelado números específicos.

Enquanto isso, o Google voltou a ser alvo do Departamento de Justiça dos EUA e de diversos procuradores-gerais estaduais, em mais uma rodada de discussões sobre as medidas que o juiz Amit Mehta poderá impor para conter o domínio da gigante sobre o mercado de buscas online.

Entre as ações sugeridas pelo governo estão a venda do navegador Chrome, a concessão de licenças de dados de busca a concorrentes e o fim de acordos pagos que garantem posições privilegiadas em aplicativos e dispositivos.

O Google argumenta que tais mudanças trariam prejuízos aos consumidores e enfraqueceriam a competitividade tecnológica dos Estados Unidos.

Caso o tribunal decida pela venda do Chrome, isso marcaria a primeira divisão judicial de uma grande corporação americana desde a separação da AT&T nos anos 1980.