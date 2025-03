Do IPO viral ao derretimento: por que o Reddit sofreu mais que as outras na bolsa?

As ações do Reddit registraram a maior queda entre as grandes empresas de tecnologia no pregão desta segunda-feira, 10. Os papéis da empresa despencaram 19,9%, caindo de US$ 127,75 para US$ 105 em um único dia, superando as perdas de gigantes do setor. No mesmo período, a Apple recuou 4,9%, a Meta perdeu 4,4%, a Nvidia caiu 5,1% e o Google teve baixa de 4,4%.

A queda acentuada do Reddit acontece um ano após sua estreia na bolsa. A empresa abriu seu capital em março de 2024, com ações negociadas inicialmente entre US$ 31 e US$ 34, chegando a valorizações expressivas nos primeiros meses. No entanto, a companhia agora enfrenta desafios com o crescimento de usuários, mudanças no algoritmo do Google e, no mais recente movimento, um cenário macroeconômico desfavorável para todo o setor de tecnologia.

Reddit derrete em meio ao pior dia do Nasdaq desde 2022

A forte queda das ações do Reddit ocorreu em um dia ruim para as empresas de tecnologia. O índice Nasdaq caiu 4%, marcando sua pior sessão desde setembro de 2022. O movimento reflete uma aversão maior ao risco por parte dos investidores, que vêm reduzindo a exposição a empresas com valuations elevados.

No mesmo dia, o índice S&P 500 caiu 2,7%, enquanto o Dow Jones recuou 2,1%. O ETF Invesco S&P 500 Equal Weight, que dá o mesmo peso a todas as empresas do índice, teve um impacto menor, caindo apenas 1,4%, o que indica que as perdas foram concentradas no setor de tecnologia.

O impacto das mudanças no Google e o risco regulatório

Um dos fatores apontados para a instabilidade do Reddit é a queda no ritmo de crescimento da plataforma. No último trimestre, o número de usuários ativos diários aumentou 39%, chegando a 101,7 milhões, mas o desempenho ficou abaixo das expectativas do mercado. A empresa atribuiu parte desse resultado a mudanças no algoritmo de busca do Google, que reduziram a visibilidade do conteúdo da rede social nos resultados de pesquisa.

Além disso, a estratégia da companhia de monetizar sua base de dados para treinar modelos de inteligência artificial (IA) levantou preocupações regulatórias nos Estados Unidos. Antes de sua oferta pública inicial (IPO), o Reddit precisou informar ao mercado sobre investigações da Comissão Federal de Comércio dos EUA, que avalia o impacto do compartilhamento de informações dos usuários com empresas de IA.

O futuro das ações do Reddit

A administração do Reddit afirma que já vê sinais de recuperação no primeiro trimestre e planeja reinvestir agressivamente no crescimento da plataforma. No entanto, analistas alertam que essa estratégia pode pressionar ainda mais as margens da empresa ao longo de 2025. Atualmente, as ações do Reddit são negociadas a 20 vezes a receita projetada e 65 vezes o EBITDA esperado para o ano – uma avaliação considerada elevada em comparação a concorrentes.

Sem o pagamento de dividendos e com um cenário regulatório incerto, o Reddit precisa provar ao mercado que pode sustentar um crescimento consistente. Por enquanto, os investidores seguem cautelosos, e a volatilidade da empresa na bolsa deve acompanhar a tensão geral de Wall Street.