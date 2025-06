Quem deve comprar o TikTok nos EUA? Os potenciais compradores após anúncio de Trump

Donald Trump afirmou neste domingo, 29, que um grupo de ultrarricos está pronto para comprar o TikTok nos Estados Unidos. Segundo o ex-presidente, os nomes dos interessados serão divulgados em até duas semanas. “Provavelmente precisaremos da aprovação da China”, disse Trump à Fox News.

O anúncio reacende a disputa em torno da rede social, controlada pela empresa chinesa ByteDance. Uma lei determina que a ByteDance deve vender o TikTok nos EUA até o final de 2025 ou terá suas operações bloqueadas no território. O prazo atual, já prorrogado três vezes por ordens executivas, vai até 17 de setembro.

Abaixo, veja quem são os principais interessados — ou cotados — para assumir o controle da plataforma, segundo reportagens da imprensa americana, documentos oficiais e fontes próximas às negociações.

Larry Ellison, da Oracle: empresa é cotada como uma das favoritas para assumir o TikTok nos EUA (Getty Images/Getty Images)

Empresas

Oracle

Próxima de Trump, a Oracle é considerada uma das favoritas. Larry Ellison, cofundador da empresa, já lidera um consórcio com investidores americanos e apoio do fundo Andreessen Horowitz. O desafio é o valor da transação, estimado em cerca de US$ 50 bilhões — cifra que obrigaria a Oracle a buscar sócios para o negócio.

Microsoft

A empresa já tentou comprar o TikTok em 2020 e voltou à disputa em 2025. Com forte presença em publicidade digital por meio do LinkedIn, Xbox e Bing, a Microsoft é vista como candidata robusta e com caixa disponível.

Amazon

Submeteu uma proposta de última hora, segundo a CBS, mas fontes próximas às negociações não a consideram séria. O interesse da empresa está na integração com o TikTok Shop, que concorre diretamente com seu marketplace.

AppLovin

A empresa de tecnologia para publicidade propôs uma fusão entre TikTok e sua operação global. O CEO, Adam Foroughi, diz ter feito uma oferta “muito mais forte que as outras”. A AppLovin ajuda desenvolvedores de aplicativos a ganhar dinheiro com publicidade, otimizando investimentos com base em algoritmos que analisam o comportamento de mais de 1 bilhão de usuários diários.

Blackstone

A gigante do private equity avalia uma participação minoritária, junto a outros investidores como Susquehanna e General Atlantic, atuais acionistas não chineses da ByteDance. O plano é criar uma empresa independente para as operações nos EUA.

Perplexity AI

A startup de busca por inteligência artificial propôs reconstruir a arquitetura do TikTok nos EUA, tornar o algoritmo open source e integrar funcionalidades de busca com IA.

MrBeast: maior youtuber do mundo se juntou a um consórcio que teria feito uma oferta acima de US$ 20 bilhões (Wikimedia Commons)

Bilionários

Frank McCourt

Dono do projeto Project Liberty, McCourt quer transformar o TikTok em uma plataforma de código aberto com foco em soberania digital. Seu consórcio conta com o apoio da Guggenheim Securities e do escritório Kirkland & Ellis.

MrBeast (Jimmy Donaldson)

Maior youtuber do mundo, MrBeast se juntou a um consórcio liderado por Jesse Tinsley (Employer.com), com participação de David Baszucki, CEO da Roblox. O grupo teria feito uma oferta superior a US$ 20 bilhões.

Elon Musk

Já citado por Trump como possível comprador, o bilionário afirmou publicamente que não tem interesse na aquisição.

Tim Stokely

Fundador do OnlyFans, Stokely se juntou à fundação Hbar para uma proposta que une cripto e economia de criadores. A ideia é valorizar financeiramente os usuários por meio da blockchain.

Alexis Ohanian

Cofundador do Reddit, ele apoia a proposta de McCourt e reforça a tese de uma internet mais aberta e controlada pelos usuários.

Reid Rasner

Empresário bilionário do Wyoming, aparece como nome citado em documentos, mas sem informações detalhadas sobre sua oferta ou consórcio envolvido.

Entre o Congresso e a China

Mesmo com ofertas avançadas, qualquer venda do TikTok depende de aprovação dos governos dos EUA e da China. As tensões comerciais entre os dois países seguem como obstáculo. Pequim já sinalizou que só analisará propostas após negociações sobre tarifas serem retomadas.

No Congresso, parte dos parlamentares defende a prorrogação do prazo. Um projeto liderado por Ro Khanna e apoiado por senadores como Edward Markey, Cory Booker e Ron Wyden sugere estender o prazo por mais 270 dias, mas ainda não foi aprovado.