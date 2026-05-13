Googlebook, nova linha de laptops do Google, unifica Android e ChromeOS com Gemini embutido

O Google anunciou nesta semana o Googlebook, uma linha inédita de notebooks que combina os sistemas operacionais Android e o ChromeOS em um único sistema focado na inteligência artificial Gemini. O anúncio foi feito durante o Android Show, evento que antecede o Google I/O, marcado para 19 de maio.

O projeto representa a evolução direta do Chromebook, lançado há mais de 15 anos como um laptop com sistema desenvolvido com enfoque em nuvem. Agora, a proposta é construir máquinas pensadas desde o início para a IA. "O Google Books foi criado para manter você no fluxo de trabalho, não apenas no seu laptop, mas também quando você alterna entre o laptop e o celular", informou a empresa em nota.

O cursor que pensa por você

O principal destaque da experiência é o Magic Pointer. Em vez de um cursor convencional, o recurso permite que o usuário "balance" o ponteiro sobre qualquer elemento da tela para acionar o Gemini, que oferece sugestões contextuais com base no que está sendo apontado. Se torna possível, portanto, criar uma reunião instantânea ao passar o cursor sobre uma data que esteja em um e-mail.

Outro recurso apresentado é o Cast My Apps, que permite usar aplicativos do smartphone Android diretamente na tela do laptop, sem necessidade de instalação. Já o Create My Widget usa o Gemini para montar painéis personalizados no desktop a partir de comandos em linguagem natural. "Planejando um reencontro familiar em Berlim? O Gemini pode organizar suas informações de voo e hotel, reservas em restaurantes e até mesmo uma contagem regressiva, tudo em um único lugar prático na sua área de trabalho", comentou a empresa em nota oficial detalhando o produto.

No hardware, o Google confirmou parceria com Acer, Asus, Dell, HP e Lenovo para os primeiros modelos, previstos para lançamento no segundo semestre de 2025. Todos os Googlebooks terão uma barra de LED colorida, chamada de Glowbar, como elemento visual de identidade da linha. Quanto aos Chromebooks, o Google disse ao The Verge que a linha não será descontinuada e que novos modelos continuarão sendo lançados após a chegada dos Googlebooks. A empresa reafirmou o compromisso com atualizações de software para os dispositivos já em uso.

Mais detalhes sobre especificações, preços e disponibilidade devem ser revelados no Google I/O, que acontecerá em São Francisco, Estados Unidos, na próxima terça-feira, 19.