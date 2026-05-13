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O WhatsApp caiu? Plataforma passa por instabilidade nesta quarta-feira, 13

Site Down Detector identificou um aumento de reclamações para o funcionamento da plataforma

WhatsApp: plataforma passa por instabilidade nesta quarta-feiram, 13. (Dado Ruvic/Reuters)

WhatsApp: plataforma passa por instabilidade nesta quarta-feiram, 13. (Dado Ruvic/Reuters)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 13 de maio de 2026 às 10h16.

O WhatsApp enfrenta instabilidade na manhã desta quarta-feira, 13, segundo reclamações do site Down Detector.

Por volta das 9h, o número de usuários que reportaram problemas com a plataforma aumentou significamente.

No X (antigo Twitter), internautas comentaram sobre a instabilidade do aplicativo.

Segundo informações do site da Meta que monitora o funcionamento do WhatsApp, a plataforma não apresenta problemas.

 

 

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