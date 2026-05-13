O WhatsApp caiu? Plataforma passa por instabilidade nesta quarta-feira, 13

O WhatsApp enfrenta instabilidade na manhã desta quarta-feira, 13, segundo reclamações do site Down Detector.

Por volta das 9h, o número de usuários que reportaram problemas com a plataforma aumentou significamente.

No X (antigo Twitter), internautas comentaram sobre a instabilidade do aplicativo.

meu whatsapp simplesmente decidiu nao abrir mais pic.twitter.com/aZf97BzCE2 — kener (@lvogical) May 13, 2026

Alguém mais com problemas no WhatsApp web? — Deni (@Denizeran) May 13, 2026

Segundo informações do site da Meta que monitora o funcionamento do WhatsApp, a plataforma não apresenta problemas.