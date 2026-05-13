O WhatsApp caiu? Plataforma passa por instabilidade nesta quarta-feira, 13

WhatsApp: plataforma passa por instabilidade nesta quarta-feiram, 13. (Dado Ruvic/Reuters)
Repórter
Publicado em 13 de maio de 2026 às 10h16.
O WhatsApp enfrenta instabilidade na manhã desta quarta-feira, 13, segundo reclamações do site Down Detector.
Por volta das 9h, o número de usuários que reportaram problemas com a plataforma aumentou significamente.
No X (antigo Twitter), internautas comentaram sobre a instabilidade do aplicativo.
meu whatsapp simplesmente decidiu nao abrir mais pic.twitter.com/aZf97BzCE2
— kener (@lvogical) May 13, 2026
Alguém mais com problemas no WhatsApp web?
— Deni (@Denizeran) May 13, 2026
Segundo informações do site da Meta que monitora o funcionamento do WhatsApp, a plataforma não apresenta problemas.