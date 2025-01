MrBeast, maior youtuber do mundo, entra na briga pela compra do TikTok nos EUA

O maior youtuber do mundo quer entrar na briga pela compra do TikTok.

Jimmy Donaldson, mais conhecido na internet como MrBeast, faz parte de um grupo de investidores americanos interessado em adquirir a rede social chinesa antes de um possível banimento nos Estados Unidos. Só no YouTube, Donaldson acumula mais 346 milhões de inscritos.

O grupo de investidores, liderado pelo empreendedor Jesse Tinsley (fundador do site Employer.com), apresentou uma proposta de compra à vista da rede social. Em comunicado, Tinsley disse que o grupo “está preparado para se associar ao governo americano para adquirir o TikTok” à medida que o presidente Donald Trump “restabelece a dominância dos Estados Unidos”.

Na última segunda-feira, 20, em publicação no X, Tinsley contou que estava em Washington para discutir a compra com o presidente. “Nosso objetivo é garantir que o TikTok permaneça acessível, próspero e alinhado com os valores que tornam os Estados Unidos grandiosos", escreveu o empreendedor.

Crise do TikTok nos EUA

A corrida pela compra do negócio começou após a Suprema Corte dos Estados Unidos validar uma lei que exige que a controladora do TikTok, a chinesa ByteDance, se desfaça de suas operações no país devido a preocupações com segurança nacional.

A lei havia estabelecido o prazo máximo para a venda no dia 19 de janeiro — caso contrário, o aplicativo seria banido dos EUA. Na última segunda, 20, o presidente Trump, em seu primeiro dia de volta ao cargo, emitiu uma medida estendendo o prazo de venda por mais 75 dias.

A ByteDance declarou publicamente que não irá vender o TikTok, mas os compradores interessados acreditam que a possibilidade real de banimento nos EUA levará a empresa chinesa a reconsiderar.

No último final de semana, o aplicativo saiu do ar nos Estados Unidos, o que impediu o acesso de seus mais de 170 milhões de usuários no país. Após a decisão de Trump, a rede social voltou.

Possíveis compradores

O grupo do qual o maior youtuber do mundo faz parte é apenas um entre vários interessados em adquirir a operação do aplicativo de vídeos nos Estados Unidos.

No começo do ano, o bilionário Frank McCourt, ex-proprietário do Los Angeles Dodgers, e Kevin O’Leary, investidor do programa de televisão Shark Tank, fizeram uma oferta formal para comprar o TikTok. McCourt deixou claro que estaria disposto a adquirir a rede social mesmo sem seu algoritmo, que é uma das partes mais cobiçadas da ferramenta de vídeos.

A imprensa americana também apontou a Amazon e a Oracle, ambas parceiras comerciais do TikTok, como possíveis interessadas na aquisição. Elon Musk, bilionário dono do X, também estaria sendo avaliado pelo governo chinês como possível comprador.

No entanto, ainda não foi confirmado se a ByteDance deu alguma resposta sobre as propostas recebidas ou se estaria disposta a negociar.