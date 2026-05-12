Spotify fora do ar? App fica instável após restrospectiva dos 20 anos nesta terça

Usuários do Spotify estão enfrentando dificuldades ao utilizar o serviço de streaming de música nesta terça-feira, 12. Segundo os relatos compartilhados nas redes sociais, a reprodução das faixas tem sido interrompida inesperadamente, e alguns usuários relatam dificuldades para acessar suas bibliotecas.

De acordo com o site Downdetector, as falhas no Spotify começaram por volta das 13h45 (horário de Brasília).

Até o momento, a plataforma registrou mais de 800 queixas sobre o aplicativo no Brasil, enquanto nos EUA o número ultrapassa 7,3 mil.

O Spotify confirmou que está ciente dos problemas e informou que está trabalhando para resolvê-los. "Estamos cientes de alguns problemas no momento com o aplicativo e estamos investigando", afirmou a empresa em uma postagem na rede social X.

Os problemas ocorrem no mesmo dia em que o Spotify anunciou o lançamento de um novo recurso “Wrapped”.

Festa de 20 anos

O Spotify lançou uma nova experiência dentro do aplicativo móvel para celebrar seus 20 anos de operação. A funcionalidade, chamada “Spotify: A Festa dos 20 Anos”, reúne dados do histórico de escuta dos usuários — incluindo a primeira música reproduzida na plataforma.

A experiência mostra informações como a data de criação da conta, o total de músicas únicas ouvidas, a primeira faixa reproduzida e os artistas mais escutados ao longo dos anos.

Além disso, o recurso cria automaticamente uma playlist personalizada com as 120 músicas mais ouvidas pelo usuário durante sua trajetória no streaming, acompanhadas da quantidade de reproduções de cada faixa.

Segundo a empresa, a proposta é transformar o histórico musical dos usuários em uma experiência mais interativa e emocional.

Como acessar o recurso?

A ferramenta está disponível apenas em dispositivos móveis, em 144 mercados e 16 idiomas.

Para acessar:

Abra o aplicativo do Spotify no celular;

Busque por “Party of the Year(s)”;

Ou entre diretamente em spotify.com/20

Depois disso, o usuário pode navegar pelos cards personalizados com os dados da conta e compartilhar os resultados nas redes sociais.

A experiência também permite exportar os resultados em formato de cards personalizados.

Os conteúdos podem ser compartilhados diretamente em redes sociais ou enviados para outros usuários.