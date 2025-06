Conheça o bilionário misterioso que planeja comprar o TikTok

Adam Foroughi raramente aparece em público. Evita palcos, não frequenta eventos badalados e prefere passar o tempo em casa com os filhos. Mas, nos bastidores do Vale do Silício, ele comanda uma das empresas mais valiosas da publicidade digital: a AppLovin. Avaliada em US$ 140 bilhões, a companhia é inteiramente baseada em inteligência artificial.

Agora, Foroughi entra em cena com uma proposta ousada: adquirir os ativos internacionais do TikTok, que enfrenta risco de banimento nos Estados Unidos, segundo informações publicadas em Business Insider.

A ofensiva chamou a atenção não apenas pelo valor estratégico do aplicativo chinês, mas pelo que a AppLovin pode oferecer: uma tecnologia de IA capaz de turbinar o negócio de anúncios da plataforma.

EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga

Como funciona a IA da AppLovin

Na AppLovin, a IA não é um acessório, mas o próprio produto. A empresa ajuda desenvolvedores de aplicativos a ganhar dinheiro com publicidade, otimizando investimentos com base em algoritmos que analisam o comportamento de mais de 1 bilhão de usuários diários.

A promessa é que, para cada dólar investido, o retorno pode ser múltiplo — US$ 2, US$ 5, até US$ 10. Tudo isso com base em modelos de machine learning que operam em tempo real.

Esse domínio técnico transformou a empresa em uma das plataformas mais lucrativas da adtech. Em 2024, a AppLovin registrou lucro líquido de US$ 1,58 bilhão e margem de 34%, superando concorrentes como The Trade Desk e se aproximando da Meta.

O TikTok, apesar de ser um sucesso entre o público jovem, ainda não consegue competir em rentabilidade com gigantes como Google ou Meta. Foroughi acredita que sua tecnologia pode mudar isso.

IA é o próximo passo

Esse movimento reforça uma mensagem importante para profissionais de qualquer área de atuação: entender e aplicar inteligência artificial é uma das competências mais valiosas da economia atual.

Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se

Foroughi começou a carreira como operador de derivativos, depois passou por agências de marketing, até fundar a AppLovin em 2012. O diferencial veio quando decidiu apostar em algoritmos próprios, usando IA para prever comportamentos e maximizar resultados.

Especialistas dizem que profissionais que investem em IA, especialmente aplicada a negócios, têm mais espaço para crescer. Seja no desenvolvimento de produtos, seja em estratégias de marketing, seja na operação de plataformas globais, a inteligência artificial deixou de ser tendência para se tornar estrutura central.

E quem domina essa linguagem, técnica e estrategicamente, tem mais chances de liderar transformações — ou mesmo empresas inteiras.

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.