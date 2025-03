Cofundador do Reddit Alexis Ohanian se junta a bilionário Frank McCourt para comprar TikTok

O cofundador do Reddit, Alexis Ohanian, se juntou a Frank McCourt, bilionário do mercado imobiliário dos Estados Unidos, em um lance para comprar as operações do TikTok nos Estados Unidos. Segundo a Reuters, ele atuará como conselheiro estratégico especializado em redes sociais. Ohanian é um pioneiro da internet que fundou o Reddit com um colega de quarto na Universidade de Vigínia.

McCourt chamou o seu projeto de adquirir o TikTok de “O lance do povo” por conta dos planos de permitir que usuários controlem como seus dados serão usados e compartilhados. "Onde ele [Alexis Ohanian] pode ajudar mais é validando, mas também socializando o que estamos fazendo" afirmou McCourt a Reuters.

Em um post no X (antigo Twitter), Ohanian confirmou sua participação no projeto para comprar o TikTok e escreveu: “Usuários deveriam possuir seus próprios dados. Criadores deveriam possuir suas próprias audiências”. "Estamos estabelecendo um novo padrão para o que é possível em comunidades digitais. Um TikTok do povo, pelo povo. Vamos ver se conseguimos fazer isso acontecer", disse.

Exciting news for the digital world...

I'm officially now one of the people trying to buy TikTok US — and bring it on-chain.

TikTok has been a game-changer for creators, and it's future should be built by them↓ pic.twitter.com/SPq1Ppv1kK

— Alexis Ohanian 🗽 (@alexisohanian) March 4, 2025