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Claude caiu? Plataforma de IA apresenta instabilidade nesta quarta-feira

Por volta das 9h30 da manhã, usuários reportaram que a plataforma de inteligência artificial estava fora do ar

Claude: plataforma de IA generativa da Anthropic (Smith Collection/Gado/Getty Images)

Claude: plataforma de IA generativa da Anthropic (Smith Collection/Gado/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 13 de maio de 2026 às 10h25.

Última atualização em 13 de maio de 2026 às 10h30.

Usuários reportaram nesta quarta-feira, 13, que o serviço de inteligência artificial Claude apresentava instabilidade.

No site Downdetector, que monitora o status de páginas da internet, houve um pico de reclamações sobre o Claude por volta das 9h30 da manhã.

No Twitter, alguns usuários também reclamaram da instabilidade da plataforma.

Na página de status do próprio Claude, a empresa informa que o "Claude.ai está apresentando taxas de erro elevadas" nesta quarta-feira. Às 9h59, no horário de Brasília, o serviço continuava investigando o problema.

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