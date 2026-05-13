Claude caiu? Plataforma de IA apresenta instabilidade nesta quarta-feira

Claude: plataforma de IA generativa da Anthropic (Smith Collection/Gado/Getty Images)
Repórter
Publicado em 13 de maio de 2026 às 10h25.
Última atualização em 13 de maio de 2026 às 10h30.
Usuários reportaram nesta quarta-feira, 13, que o serviço de inteligência artificial Claude apresentava instabilidade.
No site Downdetector, que monitora o status de páginas da internet, houve um pico de reclamações sobre o Claude por volta das 9h30 da manhã.
No Twitter, alguns usuários também reclamaram da instabilidade da plataforma.
Claude down= work break
— alix 🦄 (@liliimone) May 13, 2026
Na página de status do próprio Claude, a empresa informa que o "Claude.ai está apresentando taxas de erro elevadas" nesta quarta-feira. Às 9h59, no horário de Brasília, o serviço continuava investigando o problema.