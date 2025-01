Blackstone investe US$ 330 milhões em empresa voltada ao suporte de inteligência artificial

A Blackstone, uma das maiores firmas de private equity do mundo, anunciou um investimento de US$ 330 milhões na DDN, uma empresa que oferece soluções de armazenamento e análise de grandes volumes de dados.

A informação foi divulgada pelo The Wall Street Journal, com base em declarações de executivos de ambas as companhias.

A DDN é uma fornecedora de equipamentos e softwares que gerenciam e organizam informações críticas durante o treinamento e desenvolvimento de modelos de inteligência artificial (IA). Segundo o anúncio, o aporte será utilizado para ampliar de forma significativa a base de clientes empresariais.

Blackstone: gigante do private equity e investimentos globais

Os produtos da DDN têm sido adotados em importantes projetos de infraestrutura de IA, incluindo o supercomputador Colossus, desenvolvido pela xAI, startup de IA de Elon Musk.

Este supercomputador opera com 100 mil processadores da Nvidia, posicionando a DDN como uma peça estratégica nos bastidores do avanço da IA. Além disso, a empresa é vista como potencial candidata a uma oferta pública inicial (IPO) nos próximos anos.

A estratégia de investimentos da Blackstone em IA

A Blackstone tem intensificado seus investimentos em empresas e infraestrutura que suportem o crescimento do mercado de IA. Em 2021, a firma adquiriu a QTS, uma operadora de data centers, consolidando sua presença no setor.

Desde então, assinou um acordo de US$ 7 bilhões com a Digital Realty para o desenvolvimento de novos data centers e, em setembro de 2024, anunciou a compra da AirTrunk, operadora de data centers asiática, por US$ 16 bilhões.