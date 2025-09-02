Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Lançamentos do Mubi em setembro de 2025: veja os filmes e as séries

Destaques do mês incluem 'O Silêncio dos Inocentes', 'Showgirls' e 'Tango'

Mubi: o que entra no catálogo em setembro de 2025 (Divulgação/ Montagem EXAME)

Mubi: o que entra no catálogo em setembro de 2025 (Divulgação/ Montagem EXAME)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de POP

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 11h17.

Tudo sobreStreaming
Saiba mais

Setembro de 2025 chega recheado de grandes estreias no MUBI, com títulos que vão desde dramas intensos até comédias policiais.

O mês traz grandes nomes como Fernanda Torres, Paul Verhoeven e Stanley Donen. Destaque para os filmes "Eu Sei Que Vou Te Amar", "O Silêncio dos Inocentes" e "Showgirls", além de outros clássicos e raridades do cinema mundial.

Confira abaixo o calendário completo com os lançamentos de setembro:

O que estreia no MUBI em setembro de 2025?

Filmes que estreiam no MUBI em setembro de 2025

  • Eu Sei Que Vou Te Amar – 01/09/2025
  • Sonhos Rebeldes – 01/09/2025
  • Saneamento Básico, o Filme – 03/09/2025
  • Gêmeas – 05/09/2025
  • Traição – 05/09/2025
  • Tango – 08/09/2025
  • Mussolini: O Filho do Século – 10/09/2025
  • O Silêncio dos Inocentes – 12/09/2025
  • Pig - A Vingança – 19/09/2025
  • Showgirls – 19/09/2025
  • Legalmente Loira – 19/09/2025
  • Perdidos na Noite – 22/09/2025
  • Charada – 24/09/2025
  • Negócios a Parte – 25/09/2025
  • Bird – 26/09/2025
Acompanhe tudo sobre:FilmesStreamingFilmes brasileirosFernanda TorresCinema
Próximo

Mais de Casual

Lançamentos do Disney+ em setembro de 2025: veja os filmes e as séries

Lançamentos da Prime Video em setembro de 2025: veja os filmes e as séries

Lançamentos da Apple TV em setembro de 2025: veja os filmes e as séries

Lançamentos da Netflix em setembro de 2025: veja os filmes e as séries

Mais na Exame

Mercados

O jogo de xadrez de Trump: independência do Fed está em risco, afirmam economistas

Negócios

'Não quero brigar por preço de ração', diz CEO da Petland ao anunciar loja focada em serviços

Casual

Lançamentos do Disney+ em setembro de 2025: veja os filmes e as séries

Brasil

CPMI do INSS pede prisão preventiva para 21 investigados