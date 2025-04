Os planos da Netflix para entrar para o clube de US$ 1 trilhão

A Netflix (NFLX) quer entrar em breve para o seleto grupo das empresas avaliadas em US$ 1 trilhão, segundo o Wall Street Journal.

Durante a reunião anual de revisão de negócios realizada no mês passado, os executivos da gigante do streaming compartilharam suas ambiciosas metas para 2030, de acordo com o jornal americano.

A principal meta da Netflix é dobrar sua receita até 2030. No ano passado, a plataforma faturou US$ 39 bilhões. . Além disso, a empresa pretende gerar cerca de US$ 9 bilhões em vendas globais de publicidade até lá.

Embora a Netflix não divulgue seus números de receita com anúncios, uma pesquisa da eMarketer estima que a gigante do streaming deve alcançar US$ 2,15 bilhões em receitas de anúncios nos EUA em 2025.

Outro objetivo estabelecido pelos executivos, segundo o WSJ, é triplicar o lucro operacional da empresa até 2030, passando dos US$ 10 bilhões registrados no ano passado. Com um valor de mercado que atualmente gira em torno de US$ 400 bilhões, a Netflix tem se consolidado como líder no mercado de streaming.

Expansão e crescimento global

Ainda segundo o jornal, a Netflix, que terminou o ano de 2024 com 301,63 milhões de assinantes globais, pretende encerrar a década com cerca de 410 milhões de assinantes.

A expansão internacional tem sido uma das principais estratégias da companhia, especialmente em mercados emergentes com grande penetração de banda larga, como Índia e Brasil. Os planos de crescimento no exterior têm ganhado ainda mais relevância, principalmente em mercados saturados, como os Estados Unidos, onde o número de novos assinantes tem se tornado um desafio crescente.

No último trimestre, a Netflix atingiu a marca de 18,9 milhões de novos assinantes globais, um sinal de que sua estratégia de expansão está funcionando. Agora, a empresa busca aumentar ainda mais sua base de usuários em mercados internacionais, onde o potencial de crescimento é mais promissor.

Uma nova era para o streaming

Nos últimos anos, a Netflix tem se adaptado às mudanças do mercado, com iniciativas como a limitação do compartilhamento de senhas, aumentos graduais de preços e o lançamento de um modelo de negócios com anúncios. Esses movimentos ajudaram a empresa a melhorar suas finanças e a consolidar seu papel de liderança no setor de streaming.

Apesar das incertezas econômicas globais, os executivos da empresa se mantêm otimistas em relação às suas projeções, segundo o WSJ.

A crescente popularidade da plataforma, combinada com suas novas fontes de receita, tem sido fundamental para o sucesso contínuo da Netflix. A empresa acredita que, ao focar em novos mercados e na inovação constante, conseguirá atingir suas metas de crescimento e se manter à frente dos concorrentes.