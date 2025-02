YouTube vai lançar versão Premium mais barata, mas com algumas propagandas

O YouTube vai anunciar uma versão paga mais barata do YouTube Premium em Austrália, Estados Unidos, Alemanha e Tailândia. Chamado de “premium lite”, o serviço terá como alvo usuários que preferem assistir programas a vídeos de música.

Um porta-voz do YouTube afirmou que a plataforma tem testado a oferta com “a maior parte dos vídeos sem anúncios em diversos mercados” e que a plataforma espera expandir o plano de assinatura para mais usuários no futuro.

Em 2021, o Youtube Premium lite começou a ser testado em alguns países europeus por 11,99 euros, e a oferta teve fim em 2023. Segundo uma reportagem do The Verge de outubro de 2024, um usuário que utilizou o serviço quando estava em fase de teste na Austrália, Alemanha e Tailândia disse que a nova versão não incluía o fim da exibição de publicidade, e sim um limite para os anúncios.

No Brasil, o YouTube Premium custa US$ 24,90 ao mês. O plano permite assistir vídeos sem anúncios e baixá-los, bem como reprodução em segundo plano.