Qual é o melhor tablet da Xiaomi para comprar no Brasil em 2025?

A Xiaomi é uma das empresas chinesas mais versáteis e reconhecidas globalmente. Seus produtos abrangem uma ampla gama de dispositivos, desde modelos de inteligência artificial e fones de ouvido até óculos com IA, smartwatches, tablets, smartphones, robôs aspiradores e veículos elétricos (EVs).

No segmento de tablets, a Xiaomi e destaca pela diversidade de opções, com três linhas principais: Redmi Pad, Xiaomi Pad e Poco Pad. Cada uma delas atende a diferentes perfis de consumidores, mas nem todos os modelos estão disponíveis oficialmente no Brasil.

Em 2025, a marca oferece tablets para todos os gostos, desde modelos de entrada até os mais avançados, focados em desempenho, entretenimento e produtividade. Confira abaixo as principais linhas de tablets da Xiaomi e descubra qual se adapta melhor às suas necessidades.

Redmi Pad

A série Redmi Pad é voltada para quem busca tablets com bom desempenho a preços acessíveis. Ideal para tarefas diárias como navegação na internet, consumo de mídia e jogos leves, a linha se destaca por suas telas amplas, boa qualidade de áudio com tecnologia Dolby Atmos e baterias de longa duração, com suporte a carregamento rápido.

Variantes: Redmi Pad SE, Redmi Pad, Redmi Pad Pro e Redmi K Pad.

Xiaomi Pad

Para quem busca um equilíbrio entre alto desempenho e preço acessível, a linha Xiaomi Pad é a escolha ideal. Modelos como o Xiaomi Pad 6 e Xiaomi Pad 7 oferecem processadores poderosos, telas com alta taxa de atualização e compatibilidade com acessórios como a Xiaomi Smart Pen e capas-teclado, tornando o tablet uma excelente ferramenta para produtividade e criação de conteúdo.

Variantes: Xiaomi Pad, Xiaomi Pad Pro, Xiaomi Pad Max, Xiaomi Pad Ultra e Xiaomi Pad Mini.

Poco Pad

A linha Poco Pad é voltada para quem precisa de um tablet intermediário, com bom desempenho para produtividade, entretenimento e jogos. Com telas grandes de alta resolução, áudio de qualidade e longa autonomia de bateria, essa versão também oferece suporte para acessórios como o Poco Pad Keyboard e a Poco Smart Pen, ampliando as opções de produtividade.

XiaomiBook S

Por fim, o XiaomiBook S é um híbrido que alia a portabilidade de um tablet com a funcionalidade de um computador. Equipado com Windows 11, é ideal para quem busca um dispositivo compacto para consumo de mídia, mas que também possa ser utilizado como um notebook.

Com processadores de alto desempenho e tela de alta resolução, o XiaomiBook S é perfeito para aqueles que necessitam de um dispositivo versátil para suas tarefas diárias, como estudantes e profissionais.

Quais são vendidos no Brasil?

Atualmente, a Xiaomi oferece no Brasil as linhas Xiaomi Pad e Redmi Pad SE. A Redmi Pad SE é uma excelente opção de entrada, com preços a partir de R$ 1.000, enquanto a Xiaomi Pad, com modelos acima de R$ 2.300, oferece opções mais robustas, focadas em produtividade e entretenimento.