Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Xiaomi desafia Tesla e BYD e mira em venda de carros elétricos na Europa em 2027

Apesar de tarifas e desafios regulatórios, a meta da fabricante chinesa é se tornar uma das cinco maiores montadoras do mundo nos próximos 15 a 20 anos

A Xiaomi SU7 model electric car is displayed at the Beijing Auto Show in Beijing on April 25, 2024. (Photo by Jade Gao / AFP) (Photo by JADE GAO/AFP via Getty Images) (ADE GAO/AFP/Getty Images)

A Xiaomi SU7 model electric car is displayed at the Beijing Auto Show in Beijing on April 25, 2024. (Photo by Jade Gao / AFP) (Photo by JADE GAO/AFP via Getty Images) (ADE GAO/AFP/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 06h30.

A Xiaomi anunciou que pretende comercializar veículos elétricos na Europa até 2027, mirando competir diretamente com Tesla e BYD. A fabricante chinesa de smartphones vem consolidando seu negócio de carros elétricos na China, que completou um ano, e agora busca expansão internacional.

O presidente da Xiaomi, Lu Weibing, destacou que o aumento de 31% na receita do segundo trimestre foi impulsionado pelo lançamento bem-sucedido do SUV YU7, que já registra alta demanda. Esse crescimento ajudou a compensar a desaceleração nas vendas de smartphones, que caíram 2,1% no período.

A empresa almeja se tornar uma das cinco maiores montadoras do mundo nos próximos 15 a 20 anos. A forte demanda pelo YU7 e a aceleração da segunda fábrica de veículos elétricos devem contribuir para aumentar a margem e alcançar o ponto de equilíbrio até o final de 2025, segundo análise da Bloomberg Intelligence.

Desafios tarifários

Embora a Europa seja vista como um mercado lucrativo para fabricantes chineses, a Xiaomi está diante de enfrentar tarifas de até 48% na exportação, incluindo 10% de imposto básico e taxas compensatórias adicionais de 35% a 38%, impostas pela União Europeia devido a subsídios estatais considerados injustos. Nos Estados Unidos, as tarifas podem chegar a 100%, tornando o mercado praticamente inacessível.

Apesar desses desafios, a demanda pelo SUV YU7 — lançado em junho e parte da aposta de US$ 10 bilhões da Xiaomi em veículos elétricos — continua alta, com tempo de espera para entrega superior a um ano. Lu Weibing afirmou que o modelo de negócios aplicado na China poderá ser replicado na Europa, embora ainda não haja um plano de produto específico para o mercado externo.

Resultados

No trimestre encerrado em junho, a receita da Xiaomi atingiu 116 bilhões de yuans (US$ 16,2 bilhões), com 81.302 veículos entregues, elevando o total do primeiro semestre para mais de 157.000 unidades — caminho para superar o volume de 2024.

A empresa projeta entregar 175 milhões de smartphones em 2025, com crescimento anual de 1% na participação de mercado chinesa.

A divisão de veículos elétricos reduziu suas perdas para cerca de 300 milhões de yuans, e a Xiaomi espera torná-la lucrativa ainda no segundo semestre de 2025. A empresa investiu também em tecnologia de IA e semicondutores, incluindo o chip Xring O1 de 3 nanômetros, com investimento de US$ 7 bilhões previsto para esta década.

O sucesso no mercado de veículos elétricos ajudou a elevar o valor de mercado da Xiaomi em cerca de US$ 120 bilhões no último ano, superando rivais de smartphones e consolidando sua entrada na indústria automotiva global.

Acompanhe tudo sobre:XiaomiCarros elétricosEuropaTeslaBYD

Mais de Invest

Mercados globais operam cautelosos no dia da abertura do simpósio de Jackson Hole

Por que executivos, conselheiros e controladores estão comprando mais ações das próprias empresas?

Banco do Brasil descarta dividendo antecipado após distribuição cair para 30% do lucro

Presidente do conselho de administração da Petrobras renuncia para assumir cargo na ANP

Mais na Exame

Mercados

Mercados globais operam cautelosos no dia da abertura do simpósio de Jackson Hole

EXAME Agro

Suspensão da moratória da soja não deve afetar acordo UE x Mercosul, afirmam analistas

Mercado Imobiliário

'Retrofit' de milhões: empresas disputam espaço em antigo prédio da Oi, no Leblon

Negócios

iFood e Mottu fazem parceria com motos de R$ 19 por dia e pagamento de R$ 350 para entregadores