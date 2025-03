Conheça os melhores smartwatches por menos de R$ 500

Relógios inteligentes podem ser úteis para o monitoramento da saúde e para analisar a prática do exercício físico, muitos têm funções como medir batimentos cardíacos e trazer índices para avaliar a qualidade do sono. Mas o valor alto desses objetos pode ser um fator de desanimo para as pessoas na hora de comprar um deles.

Separamos alguns relógios inteligentes disponíveis no mercado por menos de R$ 500. Confira abaixo:

Xiaomi Mi Band 7

Xiaomi Smart Band 7. Imagem: Divulgação/Xiaomi

O relógio é equipado com uma tela de 1,62 polegadas e faz monitoramento do sono, dos batimentos cardíacos, da saturação de oxigênio no sangue. O dispositivo tem compatibilidade com mais de 110 modalidades esportivas e ajuda a manter registro das calorias queimadas.

Ele tem resistência à água em profundidade de até 5 ATM, o que o torna adequado para piscinas e mergulho com snorkel. A bateria dura 14 dias com modo de uso típico ou nove dias com uso intenso.

Amazfit Band 7

O Amazfit Band 7 tem integração com a assistente de voz Alexa da Amazon, o que permite criar alarmes, fazer perguntas ou conseguir uma tradução.

O relógio faz o monitoramento dos batimentos cardíacos, do nível de oxigênio do sangue e de estresse, além de fazer avaliação da qualidade do sono durante a noite e de cochilos durante o dia. O dispositivo dá alertas caso haja batimento cardíaco anormal, por exemplo. Também, conta com 120 modalidades de esporte.

Tem resistência a profundidades na água de até 5 ATM. Com uma tela Amoled de 1,47 polegadas, o dispositivo dispõe de duração de bateria de até 18 dias com uso típico e 12 com uso intenso.

Honor Band 9

Honor Band 9. Imagem: Divulgação/Honor

O smartwatch conta com tela Amoled de 1,57 polegadas com taxa de atualização de até 60 Hz. O dispositivo apresenta detecção de indicadores físicos como nível de oxigênio no sangue, estresse, sono, ciclo menstrual.

Além disso, o Honor Band 9 tem 11 modos profissionais de esporte e outros 85 personalizados.

Galaxy Fit3

Galaxy Fit3. Imagem: Divulgação Samsung

Com suporte para monitorar mais de 100 exercícios, o smartwatch reconhece os exercícios mais populares de forma automática, o que inclui corrida e natação em piscina. A tela Amoled mede 1,6 polegadas. O dispositivo permite trocar de música, verificar chamadas e enviar mensagens de texto.

A bateria dura até 13 dias com uma única recarga e pode chegar a uma carga de 65% com um carregamento de 30 minutos.

O smartwatch também monitora padrões de sono. Isso engloba os diferentes estágios de sono, ronco e nível de oxigênio no sangue.