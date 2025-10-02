Xiaomi 15T Pro chega ao Brasil por R$ 8.999; modelo mais básico sai por R$ 7.499

Xiaomi 15T Pro permite ligações offline entre aparelhos a até 1,9 km de distância, sem Wi-Fi ou rede celular
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 19h07.
Última atualização em 2 de outubro de 2025 às 19h20.
A Xiaomi anunciou nesta quinta-feira, 2, ao Brasil, a chegada da nova linha Xiaomi 15T, composta pelos modelos 15T e 15T Pro, com preços de R$ 7.499 e R$ 8.999, respectivamente. A aposta da marca é combinar câmeras desenvolvidas em parceria com a Leica, conectividade além da rede celular tradicional e telas maiores e mais brilhantes do que as da geração anterior.
Ambos os aparelhos contam com um sistema de três câmeras, incluindo lente principal de 50 MP com abertura ampla para capturas em baixa luz. O destaque fica para o 15T Pro, que estreia a lente teleobjetiva Leica 5x Pro, com zoom óptico de 5x e até 20x no modo Ultra Zoom. A versão mais cara também traz o sensor Light Fusion 900, com maior alcance dinâmico para registros em contraste acentuado.
No campo da conectividade, a série inaugura o recurso Xiaomi Offline Communication, que permite chamadas de voz diretas entre aparelhos da linha sem depender de celular ou Wi-Fi, com alcance de até 1,9 km no Pro e 1,3 km no modelo padrão — pensado para trilhas e áreas remotas.
A tela chega a 6,83 polegadas, com brilho de até 3.200 nits, resolução 1,5K e taxa de atualização de até 144 Hz no Pro. A bateria é de 5.500 mAh em ambos os modelos, com carregamento de 67W no 15T e até 90W no Pro.
Os dois rodam o HyperOS 3, nova versão do sistema da Xiaomi, que estreia com melhorias em multitarefa, inicialização de apps e novos elementos visuais. O 15T usa o chip MediaTek Dimensity 8400-Ultra, enquanto o Pro vem com o mais potente Dimensity 9400+, fabricado em 3 nm.
Xiaomi 15T (12 GB + 512 GB): R$ 7.499
Xiaomi 15T Pro (12 GB + 512 GB): R$ 8.999