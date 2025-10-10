Dia das crianças: como escolher o melhor tablet infantil em 2025?

Ao escolher, é importante levar em conta a segurança digital, a durabilidade do dispositivo e, claro, o desempenho (MoMo Productions/Getty Images)
Redator
Publicado em 10 de outubro de 2025 às 09h06.
Escolher o melhor tablet infantil pode ser um desafio, especialmente com tantas opções no mercado. Em 2025, existem ótimas alternativas, para todos os gostos e bolsos, que oferecem recursos adequados para crianças com foco em aprendizado, segurança e diversão.
Ao escolher, é importante levar em conta a segurança digital, a durabilidade do dispositivo e, claro, o desempenho. Confira uma seleção com cinco opções de tablets infantis para esse ano.
Positivo Vision Tab 7
O Positivo Vision Tab 7 é um dos tablets infantis mais populares e bem avaliados. Seu design ergonômico, com bordas finas e acabamento em "leather feeling", é confortável para as mãos pequenas.
A tela de 7 polegadas e a bateria de longa duração tornam o Vision Tab 7 uma excelente opção para crianças. Além disso, as capas protetoras (silicone e neoprene) garantem mais durabilidade e segurança para o uso diário.
Positivo Twist Tab+
Compacto e versátil, o Positivo Twist Tab+ é ideal para tarefas do dia a dia e atividades educativas.
A tela de 7 polegadas e o sistema Android 11 Go Edition garantem uma navegação fluida, enquanto o controle parental oferece segurança, permitindo que os pais monitorem o uso.
Samsung Galaxy Tab A9+
O Galaxy Tab A9+ é uma opção mais avançada com tela grande e desempenho robusto, ideal para quem busca mais recursos.
Com uma tela de 11 polegadas e o modo Samsung Kids, esse tablet proporciona uma experiência educativa segura e divertida. É uma ótima opção para famílias que buscam um dispositivo durável e de alto desempenho.
Apple iPad (9ª geração)
O iPad 9ª geração é versátil, oferecendo excelente desempenho para atividades educativas e recreativas.
A tela Retina de 10,2 polegadas e o chip A13 Bionic fazem deste modelo uma opção multifuncional, excelente para crianças mais velhas que também podem usar o iPad para criar conteúdo ou aprender.
Xiaomi Redmi Pad SE
O Xiaomi Redmi Pad SE oferece uma tela de 11 polegadas e bom desempenho para jogos e tarefas educativas.
Sua tela Full HD e alto-falantes Dolby Atmos proporcionam uma excelente experiência multimídia, ideal para vídeos, jogos e chamadas de vídeo. Além disso, a bateria de longa duração e o controle parental tornam esse tablet seguro e confiável para crianças.
Ao escolher um tablet para seu filho, leve em consideração os seguintes pontos:
Essas opções de tablets oferecem tecnologia, segurança e diversão, tornando-os perfeitos para crianças de diferentes idades e necessidades.