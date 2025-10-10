Dia das crianças: como escolher o melhor tablet infantil em 2025?

Escolher o melhor tablet infantil pode ser um desafio, especialmente com tantas opções no mercado. Em 2025, existem ótimas alternativas, para todos os gostos e bolsos, que oferecem recursos adequados para crianças com foco em aprendizado, segurança e diversão.

Ao escolher, é importante levar em conta a segurança digital, a durabilidade do dispositivo e, claro, o desempenho. Confira uma seleção com cinco opções de tablets infantis para esse ano.

Positivo Vision Tab 7

O Positivo Vision Tab 7 é um dos tablets infantis mais populares e bem avaliados. Seu design ergonômico, com bordas finas e acabamento em "leather feeling", é confortável para as mãos pequenas.

Memória: 3 GB de RAM, 64 GB de armazenamento (expansível até 512 GB)

3 GB de RAM, 64 GB de armazenamento (expansível até 512 GB) Bateria: 3100 mAh

3100 mAh Desempenho: Ideal para jogos leves e apps educativos

Ideal para jogos leves e apps educativos Conteúdos Educacionais: YouTube Kids com controle parental

YouTube Kids com controle parental Preço: a partir de R$ 350

A tela de 7 polegadas e a bateria de longa duração tornam o Vision Tab 7 uma excelente opção para crianças. Além disso, as capas protetoras (silicone e neoprene) garantem mais durabilidade e segurança para o uso diário.

Positivo Twist Tab+

Compacto e versátil, o Positivo Twist Tab+ é ideal para tarefas do dia a dia e atividades educativas.

Memória: 2 GB de RAM, 64 GB de armazenamento (expansível até 512 GB)

2 GB de RAM, 64 GB de armazenamento (expansível até 512 GB) Bateria: 3100 mAh

3100 mAh Desempenho: Perfeito para atividades simples e vídeos

Perfeito para atividades simples e vídeos Conteúdos Educacionais: YouTube Kids com controle parental

YouTube Kids com controle parental Preço: a partir de R$ 350

A tela de 7 polegadas e o sistema Android 11 Go Edition garantem uma navegação fluida, enquanto o controle parental oferece segurança, permitindo que os pais monitorem o uso.

Samsung Galaxy Tab A9+

O Galaxy Tab A9+ é uma opção mais avançada com tela grande e desempenho robusto, ideal para quem busca mais recursos.

Memória: 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento (expansível até 1 TB)

4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento (expansível até 1 TB) Bateria: Mais de 24 horas de uso contínuo

Mais de 24 horas de uso contínuo Desempenho: Multitarefas, vídeos e aplicativos educativos

Multitarefas, vídeos e aplicativos educativos Conteúdos Educacionais: Samsung Kids com controle parental

Samsung Kids com controle parental Preço: a partir de R$ 700

Com uma tela de 11 polegadas e o modo Samsung Kids, esse tablet proporciona uma experiência educativa segura e divertida. É uma ótima opção para famílias que buscam um dispositivo durável e de alto desempenho.

Apple iPad (9ª geração)

O iPad 9ª geração é versátil, oferecendo excelente desempenho para atividades educativas e recreativas.

Memória: 3 GB de RAM, 64 GB de armazenamento (não expansível)

3 GB de RAM, 64 GB de armazenamento (não expansível) Bateria: Até 10 horas de uso contínuo

Até 10 horas de uso contínuo Desempenho: Ideal para multitarefa e aplicativos exigentes

Ideal para multitarefa e aplicativos exigentes Conteúdos Educacionais: App Store com uma vasta gama de apps educativos

App Store com uma vasta gama de apps educativos Preço: a partir de R$ 2.500

A tela Retina de 10,2 polegadas e o chip A13 Bionic fazem deste modelo uma opção multifuncional, excelente para crianças mais velhas que também podem usar o iPad para criar conteúdo ou aprender.

Xiaomi Redmi Pad SE

O Xiaomi Redmi Pad SE oferece uma tela de 11 polegadas e bom desempenho para jogos e tarefas educativas.

Memória: 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento (expansível até 1 TB)

4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento (expansível até 1 TB) Bateria: 8000 mAh

8000 mAh Desempenho: Multitarefas e jogos leves

Multitarefas e jogos leves Conteúdos Educacionais: Controle parental

Controle parental Preço: a partir de R$ 1.000

Sua tela Full HD e alto-falantes Dolby Atmos proporcionam uma excelente experiência multimídia, ideal para vídeos, jogos e chamadas de vídeo. Além disso, a bateria de longa duração e o controle parental tornam esse tablet seguro e confiável para crianças.

Como Escolher o Melhor Tablet Infantil?

Ao escolher um tablet para seu filho, leve em consideração os seguintes pontos:

Segurança e Controle Parental: Verifique se o tablet tem recursos de controle para proteger as crianças de conteúdos inapropriados;

Verifique se o tablet tem recursos de controle para proteger as crianças de conteúdos inapropriados; Durabilidade: Tablets com capas protetoras e telas resistentes a quedas são ideais para o público infantil;

Tablets com capas protetoras e telas resistentes a quedas são ideais para o público infantil; Desempenho: Procure modelos com pelo menos 2 GB de RAM para garantir fluidez nos aplicativos e jogos educativos;

Procure modelos com pelo menos 2 GB de RAM para garantir fluidez nos aplicativos e jogos educativos; Bateria: Certifique-se de que a bateria dure pelo menos 6 horas de uso contínuo para evitar interrupções durante o dia.

Essas opções de tablets oferecem tecnologia, segurança e diversão, tornando-os perfeitos para crianças de diferentes idades e necessidades.