Micron reporta lucro recorde, 'guidance' acima do consenso e ação dispara

Diante de investidores apreensivos, a Micron Technology entregou nesta quarta-feira um balanço que superou as estimativas do mercado em todas as métricas relevantes. A companhia também trouxe projeções para o próximo trimestre que surpreenderam até os analistas mais otimistas.

A receita do terceiro trimestre fiscal, encerrado em 28 de maio, atingiu US$ 41,46 bilhões — mais de quatro vezes os US$ 9,3 bilhões registrados um ano antes e acima da estimativa de consenso de US$ 35,84 bilhões. O lucro ajustado por ação chegou a US$ 25,11, ante projeção de US$ 20,78. O lucro líquido foi de US$ 28,24 bilhões, contra US$ 1,89 bilhão no mesmo período do ano anterior.

A margem bruta ajustada surpreendeu ainda mais: alcançou 84,9% no trimestre, acima da estimativa de 81,9% dos analistas e dos 74,9% do trimestre anterior. Um ano atrás, a mesma métrica era de 39%.

As ações subiram cerca de 10% no after-hours, após fechar o pregão regular em queda de 12% na semana.

Guidance bem acima das estimativas

A Micron projeta receita de aproximadamente US$ 50 bilhões no período que se encerra em agosto — quase US$ 7 bilhões acima da estimativa média dos analistas, de US$ 43,2 bilhões, segundo a Bloomberg. O lucro ajustado por ação projetado é de cerca de US$ 31, ante expectativa de US$ 25,31.

"Os resultados recordes do terceiro trimestre fiscal da Micron e um outlook ainda mais forte para o quarto trimestre refletem o valor estratégico da memória na era da IA", disse o CEO Sanjay Mehrotra, em comunicado. "Acreditamos que nossos acordos estratégicos de longo prazo com clientes vão aumentar significativamente a durabilidade e a previsibilidade do forte desempenho financeiro da Micron."

Demanda em todas as frentes

O crescimento foi generalizado entre os segmentos, mas o destaque ficou com o negócio de data center, cujas vendas subiram mais de sete vezes na comparação anual, para US$ 11,5 bilhões. A receita de memória em nuvem avançou mais de 300%, para US$ 13,77 bilhões. As unidades voltadas a smartphones e computadores cresceram mais de 250%, para US$ 11,52 bilhões, enquanto o segmento automotivo e embarcado mais do que quadruplicou, para US$ 4,63 bilhões.

A Micron também anunciou ter firmado 16 acordos de fornecimento de longo prazo (de três a cinco anos) com clientes como operadores de data centers e montadoras de veículos, reforçando a visibilidade de receita futura. A companhia afirmou ainda esperar que as condições de escassez de memória persistam além de 2027, impulsionadas pela demanda de IA.

Na semana, a Micron também assinou um acordo de fornecimento de longo prazo com a Anthropic e realizou um investimento na empresa de inteligência artificial, embora os termos financeiros não tenham sido divulgados.

Peça central da cadeia de IA da Nvidia

A posição da Micron no ecossistema de IA se consolida. A companhia trabalha diretamente com a Nvidia para integrar sua memória à infraestrutura de IA. O CEO Jensen Huang confirmou no início do mês que a próxima plataforma Vera Rubin utilizará a memória HBM4 da Micron, ao lado de SK Hynix e Samsung.

A SK Hynix, líder atual no mercado de chips HBM, acaba de anunciar planos de listagem nos Estados Unidos, buscando captar cerca de US$ 29 bilhões na oferta, segundo a Bloomberg.

Os acionistas da Micron receberão ainda um dividendo de US$ 0,15 por ação em julho, informou a companhia.

*com agências internacionais