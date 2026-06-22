SK Hynix supera Samsung e vira empresa mais valiosa da Coreia

A SK Hynix assumiu o posto de empresa mais valiosa da Coreia do Sul nesta segunda-feira, 22. Desde 2000, o posto era ocupado pela Samsung.

A SK Hynix fechou o pregão com alta de 5,6%, atingindo valor de mercado (valuation) de 2.080,4 trilhões de wons ou US$ 1,35 trilhão. A Samsung, por sua vez, encerrou avaliada em 2.066,7 trilhões de wons em ações ordinárias.

A multinacional famosa por seus aparelhos eletrônicos, porém, contesta o critério e, ao incluir os papéis preferenciais, aponta capitalização de 2.246,4 trilhões de wons, segundo dados divulgados pela Reuters.

No acumulado do ano, os papéis da SK Hynix acumulam valorização superior a 330%, enquanto os da Samsung sobem 175,10%.

IA e os chips de memória HBM

Os chips de memória já foram sinônimos de um mercado indiferenciado, isto é, tanto fazia escolher entre Samsung, SK Hynix ou Micron nas últimas décadas, pelo menos até a inteligência artificial (IA) mudar a lógica do mercado.

A avaliação é do chairman do SK Group, Chey Tae-won. Ele explicou que o chip HBM, capaz de oferecer maior velocidade e menor consumo de energia, passou a ser integrado aos processadores de IA de forma direta.

Isso criou uma dependência. "Se a HBM da SK Hynix for substituída por outro produto, o sistema de IA pode não funcionar corretamente. O que antes era um componente periférico tornou-se um componente essencial", relatou.

A SK Hynix apostou no HBM quando o setor estava em baixa. A decisão rendeu 61% do mercado global do produto em 2025, contra 17% da Samsung e 21% da Micron. Nvidia e Google figuram entre os principais clientes.

"O surgimento da memória de IA personalizada mudou fundamentalmente a economia do setor e permitiu que a SK Hynix se estabelecesse como líder de mercado", acrescentou o analista sênior da Meritz Securities, Kim Sunwoo.

Como a SK Hynix chegou até aqui

Fundada em 1983 como unidade da Hyundai, a então Hynix Semiconductor acumulou dívidas em uma expansão agressiva e chegou a 2002 negociando sua venda à Micron.

O negócio caiu, a empresa ficou sob controle de credores por quase uma década e seus papéis afundaram a 135 wons em 2003. A recuperação foi lenta e seguiu o ritmo instável do setor de memória.

Em 2023, uma queda severa de preços levou a companhia a fechar o ano com prejuízo operacional de 7,73 trilhões de wons. A virada veio em 2024, quando Microsoft, Google e Meta aceleraram investimentos em infraestrutura de IA.

A Samsung enfrenta pressão

O domínio da rival da Samsung não se limita ao valor de mercado. O Bank of America (BofA) estima que a SK Hynix ainda produzirá menos que a Samsung em volume, mas o ritmo de expansão é quase o dobro do rival.

A diferença, porém, é que a projeção de crescimento figura nos 38% na produção da SK Hynix entre 2025 e 2028, contra 17,5% da Samsung. A diferença cairia de 23% para menos de 10% em três anos.

"Anteriormente, a diferença na escala de produção significava que simplesmente não havia como os concorrentes reduzirem a diferença de lucratividade com a Samsung", explicou Sunwoo.

Agora, no intuito de ampliar sua base de investidores globais, a SK Hynix escolheu a Nasdaq para sua listagem planejada nos Estados Unidos, segundo apuração da Reuters.