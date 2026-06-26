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O Windows 10 não morreu: Microsoft libera atualização para usuários

Sistema perdeu suporte oficial em 2025, mas a empresa ampliou em silêncio o prazo das atualizações de segurança e ainda libera correções inesperadas

Windows 10: atualização irá durar até o ano que vem (Imagem gerada por IA/Exame)

Windows 10: atualização irá durar até o ano que vem (Imagem gerada por IA/Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 26 de junho de 2026 às 10h02.

O Windows 10 deveria estar aposentado — mas a Microsoft vem dando sinais de que não é bem assim. Sem fazer alarde, a empresa estendeu o prazo do programa de atualizações de segurança do sistema para outubro de 2027, um ano a mais do que o limite anterior, de outubro deste ano.

A mudança foi adicionada discretamente à página oficial do programa, sem anúncio formal.

O Windows 10 perdeu o suporte oficial em 14 de outubro de 2025, data a partir da qual a Microsoft parou de oferecer atualizações gratuitas e passou a recomendar a migração para o Windows 11. Mesmo assim, o sistema segue vivo — e recebendo correções, algumas até para quem não paga nada.

O que mudou no suporte ao Windows 10?

O programa que mantém o Windows 10 protegido se chama ESU, sigla em inglês para Atualizações de Segurança Estendidas. Ele garante que computadores com a versão 22H2 do sistema continuem recebendo correções críticas de segurança mesmo após o fim do suporte tradicional.

A novidade é o prazo. Até pouco tempo atrás, o ESU para consumidores valia até outubro de 2026.

Agora, segundo a própria página da Microsoft, quem está inscrito no programa receberá atualizações até 12 de outubro de 2027 — e, para quem já aderiu, a cobertura continua automaticamente, sem necessidade de qualquer ação.

Como funciona o ESU e quanto custa?

A inscrição no ESU pode ser feita de três formas, segundo a Microsoft: sem custo adicional, para quem sincroniza as configurações do PC na nuvem; resgatando pontos do programa de recompensas da empresa; ou por meio de uma compra única. Em todos os casos, é preciso vincular o computador a uma conta Microsoft — contas locais não são aceitas para o registro.

Vale lembrar o que o programa não faz: o ESU entrega apenas correções de segurança. Ele não traz novos recursos, melhorias visuais nem suporte técnico. É, na prática, uma forma de manter o sistema seguro enquanto o usuário planeja a migração.

As atualizações que apareceram "do nada"

Além da extensão do prazo, o Windows 10 surpreendeu ao receber correções pontuais mesmo fora do programa pago. Em março de 2026, a Microsoft liberou a atualização KB5075039, voltada ao Ambiente de Recuperação do Windows — e, neste caso, sem exigir inscrição no ESU.

O motivo era sério: uma atualização anterior, lançada antes do fim do suporte, havia introduzido um bug que impedia o sistema de recuperação de funcionar. Sem ele, um PC poderia ficar inutilizável em caso de falha grave na inicialização.

A correção foi recomendada a todos os usuários do Windows 10 nas versões 21H2 e 22H2.

Mais recentemente, em junho de 2026, o sistema também recebeu o pacote KB5094127, com melhorias no Explorador de Arquivos e em segurança — esse, sim, restrito a quem está no programa de atualizações estendidas.

Devo continuar no Windows 10 ou migrar?

A extensão do prazo dá fôlego a quem ainda não quer ou não pode trocar de sistema, mas não muda a recomendação oficial da Microsoft, que segue insistindo na migração para o Windows 11 — gratuita para PCs compatíveis.

Há ainda um detalhe técnico importante no radar: os certificados de Secure Boot usados pela maioria dos dispositivos Windows começam a expirar a partir de junho de 2026, o que pode afetar a capacidade de alguns aparelhos de inicializar com segurança se não forem atualizados a tempo.

Para quem pretende seguir no Windows 10, a orientação é manter o ESU ativo e instalar as atualizações conforme elas aparecem. O sistema não morreu — mas vive, agora, um tempo extra que a Microsoft concedeu quase em silêncio.

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