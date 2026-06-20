Por que o iPhone é tão caro — e por que pode ficar ainda mais

O iPhone sempre foi caro de propósito. Mas em 2026, a um conjunto de motivos estruturais que sustentam esse preço por quase duas décadas se somou uma pressão nova e inédita, da corrida global por chips de memória para inteligência artificial.

No Brasil, esses dois fatores se combinam com um terceiro, exclusivamente nacional, que não existe em quase nenhum outro país do mundo: uma carga tributária que pode dobrar o preço final do aparelho.

O motivo estrutural: a Apple sempre cobrou mais do que custa fabricar

A margem da Apple sobre cada iPhone é, e sempre foi, muito alta. Estimativas de desmontagem (teardown) da consultoria TD Cowen mostram que o iPhone 16 Pro Max (256GB) custa à Apple cerca de US$ 485 para fabricar — peças, caixa e processo de montagem —, mas é vendido por cerca de US$ 1.199.

Isso representa uma margem bruta de aproximadamente 60% sobre o custo direto de produção. O padrão se repete há décadas: o iPhone 5, lançado em 2012, custava cerca de US$ 207 para ser fabricado e foi vendido por US$ 649 — uma margem que, somados os custos operacionais da empresa, ainda deixava a Apple com até 140% de lucro por unidade no modelo básico, segundo análise da época.

Esse modelo de negócio é deliberado, não acidental.

A Apple historicamente mantém margens brutas entre 60% e 70% na última década, posicionando o iPhone no topo do espectro de preços do mercado mesmo sabendo que isso deixa o aparelho fora do alcance da maioria dos consumidores do mundo.

A aposta é vender uma combinação de design, tecnologia, simplicidade e a força de uma marca que funciona quase como selo de status. E a estratégia funciona: a margem bruta projetada da Apple para o início de 2026 está perto de 48,2%, próxima de um recorde histórico para a companhia.

A pressão nova: a corrida da IA por chips de memória

Em 2026, um fator inédito passou a empurrar os preços para cima de forma ainda mais direta. A demanda por infraestrutura de inteligência artificial está provocando escassez global de chips de memória, segundo fabricantes como Dell, HP, Xiaomi e Lenovo.

A Counterpoint Research estimou alta de até 50% nos módulos de memória até o segundo trimestre deste ano.

O próprio Tim Cook confirmou, em entrevista ao Wall Street Journal, que os aumentos de preço se tornaram "inevitáveis". A TechInsights estima que, para preservar a margem atual, o próximo iPhone Pro precisaria de um aumento de cerca de US$ 270 em relação aos preços atuais.

O Brasil: o país onde o iPhone é, historicamente, caro

Mesmo dentro desse cenário global de preços altos, o Brasil ocupa um lugar à parte.

Um levantamento do Deutsche Bank já mostrou um iPhone vendido por R$ 6.850 no Brasil — equivalente a cerca de US$ 2.050 na conversão — custando apenas US$ 1.300 nos Estados Unidos. Na prática, é mais barato comprar três aparelhos americanos do que dois brasileiros. O motivo não está na fabricação nem na logística: está no sistema tributário.

Todo smartphone importado no Brasil é alvo de uma combinação de tributos que se acumulam em cascata: Imposto de Importação, IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), PIS e Cofins, e o ICMS estadual, que varia conforme a região.

Segundo o professor de contabilidade Tiago Slavov, da FECAP, o problema é justamente esse efeito cascata.

"O Imposto de Importação não incide isoladamente. Ele compõe a base de cálculo de outros tributos, como IPI e ICMS. Isso faz com que um aumento de quatro pontos percentuais gere um impacto ampliado no preço final."

Segundo estimativas do Canaltech, a carga tributária total sobre um smartphone importado no Brasil gira em torno de 60%, contra cerca de 37% para um aparelho produzido localmente.

Em fevereiro, a situação piorou. O governo federal elevou o Imposto de Importação sobre celulares de 16% para 20%, por meio da Resolução Gecex nº 852/2026, parte de um pacote mais amplo que reajustou tarifas para mais de mil produtos de tecnologia, com aumentos de até 7,2 pontos percentuais em alguns casos.

A medida chegou a ser parcialmente revertida dias depois, mas ilustra como o custo tributário do iPhone no Brasil está sujeito a mudanças constantes — e quase sempre na direção de subir.

Fabricar no Brasil não resolveu o problema

Curiosamente, parte considerável dos iPhones vendidos no Brasil já é fabricada aqui mesmo, na fábrica da Foxconn em Jundiaí (SP), parceira histórica da Apple que monta os modelos base do iPhone 13, 14, 15 e 16.

Segundo apuração da EXAME, a Apple chegou a ampliar essa produção local em 2025, em parte para driblar as tarifas comerciais impostas pelo governo Trump sobre produtos chineses.

A Foxconn no Brasil opera sob um regime especial que permite abatimento de impostos locais — mas "até hoje essa produção nacional não resultou em queda significativa nos preços finais dos iPhones no país".

O motivo é que a fabricação local resolve apenas uma parte da equação tributária: os modelos mais avançados, como o iPhone Pro e Pro Max, continuam sendo majoritariamente importados, e mesmo os modelos montados no Brasil dependem de componentes importados — telas, chips, módulos de câmera — que carregam parte da carga tributária na entrada.

Soma-se a isso a cotação do dólar. Como a Apple precifica seus produtos globalmente em moeda americana, qualquer desvalorização do real encarece automaticamente o custo de importação repassado ao consumidor brasileiro.

O quanto pode subir — e por que não deve melhorar

A combinação da pressão global de custo de memória e da carga tributária brasileira historicamente alta sugere que o iPhone deve continuar entre os mais caros do mundo no Brasil, mesmo que a Apple consiga conter parte do aumento de preço nos Estados Unidos através de margem e mix de produtos.

O próximo iPhone — esperado para setembro de 2026 — deve custar mais globalmente, e qualquer repasse de custo tende a ser amplificado no Brasil pelo mesmo efeito cascata tributário que já torna o aparelho, historicamente, o segundo mais caro do planeta.