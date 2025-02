Para ser ''mais TikTok'', Instagram prepara app exclusivo e dedicado para Reels

O Instagram está considerando lançar o seu formato de vídeos curtos na vertical, o Reels, em um aplicativo separado, informou o site de notícias The Information. O chefe da plataforma, Adam Mosseri, comentou com funcionários a respeito da mudança em potencial nesta semana.

O movimento vem em meio ao futuro incerto TikTok nos Estados Unidos. O aplicativo saiu do ar em 19 de janeiro por conta de uma decisão judicial. Mas um decreto assinado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, permitiu que as operações da plataforma se estendessem por mais 75 dias.

Agora, o TikTok precisa ir para as mãos de uma empresa estadunidense para continuar a atuar no país. Hoje, a rede social pertence à empresa chinesa ByteDance. Durante uma entrevista a repórteres no fim de janeiro, Trump disse que estava conversando com várias pessoas para a compra do TikTok e que deveria chegar a uma decisão nos próximos 30 dias.

Ele também anunciou em 3 de fevereiro a criação de um fundo soberano para o próximo ano que poderia ser usado para comprar o TikTok. Uma das propostas do presidente para a plataforma é que o governo adquira 50% do TikTok, enquanto a outra metade ficaria com a ByteDance.