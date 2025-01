Donald Trump diz que deverá chegar a uma decisão sobre compra do TikTok em 30 dias

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que está conversando com várias pessoas sobre a compra do TikTok e que deverá chegar a uma decisão nos próximos 30 dias.

Segundo a Reuters, a ByteDance, empresa chinesa dona do TikTok, manteria alguns ativos se o acordo fosse fechado, mas a coleta de dados e o software ficaria sob responsabilidade da Oracle.

Representantes da Oracle e da administração Trump tiveram uma reunião na sexta-feira, 24, para discutir o negócio em potencial e outra reunião deve ser feita ainda está semana.

O TikTok saiu do ar de forma temporária em 19 de janeiro depois de passar a valer uma lei que bania a plataforma do país por representar perigo à segurança nacional.

De acordo com a lei, para permanecer nos Estados Unidos, o TikTok deve se desvencilhar da ByteDance. A empresa, por enquanto, tem negado publicamente interesse em vender o aplicativo.

Trump emitiu uma ordem executiva que estendeu o prazo para aquisição da plataforma por até 75 dias.

Quem quer comprar o TikTok?

Um grupo de investidores liderado pelo fundador do site Employer.com, Jesse Tinsley, apresentou uma proposta de compra à vista da rede social.

Em sua conta no X (antigo Twitter), Tinsley disse que esteve em Washington e discutiu com o presidente a aquisição do TikTok. “Nosso objetivo é garantir que o TikTok permaneça acessível, próspero e alinhado com os valores que tornam os Estados Unidos grandiosos", escreveu o empreendedor.

O bilionário Frank McCourt, ex-proprietário do Los Angeles Dodgers, e Kevin O’Leary, investidor do programa de televisão Shark Tank, também fizeram uma oferta formal no início do ano. Outro nome analisado para a aquisição do aplicativo é o bilionário Elon Musk, dono do X.