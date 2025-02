Trump pode usar fundo soberano para comprar o TikTok

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 3, a criação de um fundo soberano para o próximo ano. Segundo ele, o fundo poderá ser utilizado para financiar grandes projetos nacionais e até mesmo para a compra do TikTok, aplicativo chinês que corre o risco de ser banido do país.

A responsabilidade pela elaboração do fundo ficará a cargo dos Departamentos do Tesouro e do Comércio, que deverão apresentar um plano detalhado em até 90 dias. A ideia já fazia parte das propostas de Trump durante sua campanha eleitoral, com o argumento de que um fundo soberano ajudaria a impulsionar a economia americana.

EUA em déficit, mas com plano ambicioso

Atualmente, mais de 90 fundos soberanos ao redor do mundo administram cerca de US$ 8 trilhões (cerca de R$ 47 trilhões) em ativos, segundo o Fórum Internacional de Fundos Soberanos. No entanto, essa modalidade de investimento depende geralmente de superávit orçamentário, algo que os EUA não possuem no momento.

Apesar desse desafio, Trump se mostrou confiante. "Vamos criar muita riqueza para o fundo. E acho que já passou da hora deste país ter um fundo soberano", disse ele.

Tradicionalmente, esses fundos são utilizados para financiar projetos de infraestrutura, pesquisa médica e desenvolvimento industrial. Desta vez, no entanto, Trump sugeriu um destino inusitado para os recursos: a aquisição do TikTok.

A batalha pelo TikTok

O TikTok pertence à ByteDance, uma empresa chinesa. Em abril do ano passado, o governo americano aprovou uma lei determinando que a companhia vendesse o aplicativo para uma empresa dos EUA ou enfrentaria bloqueio no país, sob alegação de possíveis práticas de espionagem pelo governo chinês.

A plataforma chegou a ser banida em 19 de janeiro, mas no mesmo dia Trump solicitou sua reativação. Ao assumir a presidência no dia seguinte, assinou uma ordem executiva suspendendo temporariamente a proibição para buscar um acordo com a ByteDance.

Uma das propostas de Trump era que o governo americano adquirisse 50% do TikTok, enquanto a outra metade permaneceria com a ByteDance.

"Faremos algo, talvez com o TikTok, talvez não. Se chegarmos ao acordo certo, então faremos. Caso contrário, não faremos [...] podemos colocar isso no fundo soberano", declarou Trump.

Como funcionará o fundo soberano?

A ordem executiva para a criação do fundo não trouxe muitos detalhes sobre seu funcionamento. Os Departamentos do Tesouro e do Comércio foram encarregados de apresentar um plano com mecanismos de financiamento, estratégias de investimento e estrutura de governança dentro do prazo estipulado.

Ainda não está claro como o fundo será financiado. Trump mencionou que tarifas e outras medidas poderiam ajudar a custear a iniciativa.

Como o país opera com déficit orçamentário, o Congresso dos EUA deverá autorizar ou não a criação do fundo.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que a expectativa é que o fundo entre em operação até fevereiro de 2026. Segundo ele, o objetivo é "monetizar o lado dos ativos do balanço patrimonial dos EUA para benefício do povo americano".

Uma das possibilidades em discussão é reestruturar a Corporação Financeira para o Desenvolvimento Internacional (DFC), transformando-a em um fundo soberano. No entanto, essa mudança exigiria a aprovação do Congresso, como explicou Clemence Landers, ex-funcionário do Tesouro e membro do Centro para o Desenvolvimento Global: "Obviamente, você não pode estabelecer uma instituição por ordem executiva e, mais importante, você não pode financiar uma instituição por ordem executiva."