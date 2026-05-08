Mario paga a conta da corrida da IA e Nintendo sobe preço do Switch 2

As coisas estão difíceis para o Mario.

A Nintendo anunciou nesta sexta-feira, 8, um aumento global nos preços do Switch 2 após prever queda nas vendas do principal console da empresa. A pressão vem do aumento no custo dos chips de memória, impulsionado pela corrida global por infraestrutura de inteligência artificial, além das tarifas comerciais dos Estados Unidos.

Nos EUA, o Switch 2 passará de US$ 449,99 para US$ 499,99 a partir de setembro. No Japão, o modelo vendido exclusivamente no país subirá de 49.980 ienes para 59.980 ienes ainda neste mês. Canadá e Europa também terão reajustes. Até o momento, a Nintendo ainda não divulgou informações específicas sobre possíveis reajustes no mercado brasileiro.

A empresa espera vender 16,5 milhões de unidades no ano fiscal encerrado em março de 2027. No período anterior, foram quase 20 milhões de consoles vendidos.

O mercado esperava números maiores. Analistas consultados pela LSEG projetavam receita de 2,46 trilhões de ienes, acima da previsão de 2,05 trilhões divulgada pela companhia.

A Nintendo afirmou que seu guidance já considera um impacto de aproximadamente 100 bilhões de ienes causado pela alta nos componentes, “principalmente memória”, e pelas medidas tarifárias.

A fabricante do Switch não está sozinha.

A Sony também enfrenta pressão sobre margens por causa do encarecimento dos chips de memória. A empresa informou que os investimentos no sucessor do PlayStation 5 devem reduzir os lucros da divisão de games no próximo ano fiscal.

Segundo o analista David Gibson, da MST Financial, em entrevista ao Financial Times, os investimentos na próxima geração do PlayStation podem chegar a 40 bilhões de ienes.

As ações da Nintendo acumulam queda próxima de 50% desde o pico registrado em agosto do ano passado. Os papéis da Sony recuam mais de 30% em relação à máxima recente.

A IA virou concorrente dos videogames

A explosão da demanda por data centers voltados para IA transformou os chips de memória em um recurso estratégico da indústria global de tecnologia.

Empresas de games passaram a disputar componentes com gigantes da inteligência artificial que constroem infraestrutura para treinar modelos generativos.

O impacto já aparece nos balanços. A Nintendo afirmou que o custo dos componentes foi um dos principais fatores por trás da revisão de projeções.

A pressão sobre energia e semicondutores também já aparece em outros setores da IA. Segundo a International Energy Agency, os data centers que alimentam sistemas de inteligência artificial consomem atualmente cerca de 1% da eletricidade mundial. A expectativa é que esse número dobre até 2026.

Mesmo diante da desaceleração prevista, a Nintendo mantém lançamentos relevantes para sustentar a nova geração do console. A empresa confirmou novos títulos das franquias Star Fox, Splatoon e Pokémon entre 2025 e 2026.