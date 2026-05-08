Vendas do PlayStation despencam 46% no trimestre, diz Sony

A Sony encerrou o quarto trimestre fiscal com uma queda acentuada nas vendas do PlayStation 5. A companhia comercializou 1,5 milhão de unidades do console no período, número bem inferior aos 2,8 milhões registrados no mesmo trimestre do ano anterior, o que representa uma retração de 46%.

O recuo ocorre após dois reajustes no preço do PS5 em menos de um ano. Em março, a empresa atribuiu o aumento a “contínuas pressões no cenário econômico global”, o que resultou em nova elevação do valor do console, inclusive no mercado brasileiro. No país, o preço base passou de R$ 4.499 para R$ 5.099.

Na ocasião, a Sony não detalhou quais fatores motivaram o reajuste. Segundo o site The Verge, a combinação de preços mais altos, encarecimento de componentes e menor disponibilidade de memórias contribuiu para a redução no ritmo de vendas. Fabricantes de semicondutores têm direcionado sua produção para data centers direcionados à inteligência artificial. Com isso, a capacidade global do setor fica comprometida - e a consequência é escassez de oferta e elevação de preços.

Crise dos chips

No ano fiscal de 2025, a Sony vendeu 16 milhões de unidades do PlayStation 5, abaixo dos 18,5 milhões registrados no exercício anterior. O resultado também ficou aquém do volume alcançado durante a crise de chips provocada pela pandemia, há cerca de cinco anos, quando a empresa comercializou 19,3 milhões de consoles.

A demanda por semicondutores fez com que diversas fabricantes já comprometessem seus estoques para os próximos anos, o que influencia o cronograma de novos produtos. Segundo fontes ouvidas pela Bloomberg em fevereiro, a Sony avalia lançar o PlayStation 6 apenas entre 2028 e 2029, período em que a empresa espera um cenário mais estável para a indústria.

Além do desempenho do PS5, a Sony reportou a desvalorização da Bungie, estúdio adquirido em 2022 por US$ 3,6 bilhões. O ativo sofreu um ajuste negativo de US$ 765 milhões, equivalente a cerca de R$ 3,7 bilhões. A desenvolvedora, responsável por franquias como Halo e Destiny, está num período marcado por demissões em massa e queda de confiança do público, o que também levou ao adiamento do próximo título da série Marathon.

Consolidado da Sony

No consolidado do grupo, a Sony registrou lucro operacional de 164 bilhões de ienes, cerca de R$ 5 bilhões. O valor ficou abaixo da expectativa de analistas, que projetavam 278 bilhões de ienes, aproximadamente R$ 8,6 bilhões. Além do desempenho da área de games, o encerramento de uma joint venture de veículos elétricos com a Honda também contribuiu negativamente para o resultado do período.

Apesar do cenário desfavorável, a empresa projeta crescimento de 13% no lucro líquido no próximo ano fiscal, que se encerra em março do ano seguinte. A expectativa é sustentada principalmente pelas divisões de música e sensores de imagem.

Segundo a CNBC, o segmento de sensores superou as previsões graças ao forte volume de remessas para um “cliente importante” do mercado de smartphones. Com isso, a companhia tem conseguido compensar parcialmente a queda na divisão de jogos e os efeitos da crise no mercado de memórias.

GTA 6 faz acordo de exclusividade com PlayStation

A Rockstar Games e a PlayStation firmaram um acordo de exclusividade relacionado a GTA 6. A parceria, no entanto, se limita à campanha de marketing do jogo, que passa a ser realizada nos canais da Sony. O título seguirá disponível para os consoles Xbox Series X|S em seu lançamento.