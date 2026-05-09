Nintendo ressuscita Star Fox após uma década de silêncio com novo jogo para Switch 2

A Nintendo escolheu 2026 para surpreender os fãs da franquia de videogames Star Fox. Primeiro, Fox McCloud retornou ao estrelato com uma aparição no longa-metragem Super Mario Galaxy: O Filme. Agora, um jogo protagonizado pela raposa foi confirmado com lançamento para Nintendo Switch 2 após uma década sem títulos dedicados à série de jogos. Sem qualquer aviso prévio, o novo game de Star Fox foi confirmado durante uma rápida conferência realizada pela empresa.

Star Fox é o primeiro título inédito da série desde Star Fox Zero, desenvolvido para Wii U — console que foi um tropeço comercial considerável para a Nintendo e que levou a franquia a um hiato prolongado. Para o mercado de games, a ressurreição da marca tem peso porque Star Fox carrega uma das IPs mais reconhecidas da Nintendo, mas que vinha sendo negligenciada em um portfólio dominado por Mario, Zelda e Pokémon.

O que esperar do novo Star Fox

Com lançamento planejado para 25 de junho deste ano, o game é do gênero rail shooter e será um remake de Star Fox 64 lançado em 1997 para Nintendo 64. A desenvolvedora diz que o título tem um "toque cinematográfico" quando comparado à versão original. É a terceira reimaginação do jogo clássico, que já chegou repaginado como Star Fox 64 para Nintendo 3DS e Star Fox Zero para Wii U.

A manutenção da estratégia de renovar a experiência original de Star Fox reforça que a Nintendo tem confiança na longevidade do personagem e, mais especificamente, em Star Fox 64, até hoje considerado um dos pontos altos da série que estreou em 1993 para Nintendo Entertainment System. Apesar de manter a estrutura do original, a produção não é uma simples remasterização. O jogo contará com "diálogos totalmente dublados, uma épica trilha sonora orquestral e um visual completamente repaginado", diz a empresa, que também comentou a existência de missões inéditas.

Nas mecânicas, a Nintendo aproveitou o hardware do Switch 2 para introduzir novidades. Com a tecnologia do Joy-Con 2 se assemelhando ao uso de um mouse comum, um jogador consegue assumir o papel de atirador enquanto outro pilota a nave. A dinâmica cooperativa à proposta original do jogo, em que a tripulação era central à narrativa, mas com um toque de modernidade. No modo online, o Battle Mode apresenta partidas 4 vs 4 focadas em missões e eliminações com suporte a pareamento virtual.

O game é mais um a receber localização completa para português do Brasil, continuando a estratégia da desenvolvedora japonesa de se aproximar do público brasileiro. A versão digital de Star Fox está em pré-venda por R$ 279,90 na loja oficial. O preço para cópias físicas em território brasileiro ainda não foi oficialmente confirmado.

Jogo é revelado em meio a aumento global de preços

A notícia de um novo Star Fox veio de maneira quase simultânea com um aumento global de preços do console Nintendo Switch 2. Para o mercado dos Estados Unidos, o console deixará de custar US$ 449,99 e deverá ser adquirido por US$ 499,99 a partir de setembro. Já no Japão, o novo valor foi definido em 59.980 ienes e a mudança acontecerá ainda este mês. Regiões como Europa e Canadá também passarão por mudanças na precificação.

À EXAME, a Nintendo compartilhou um comunicado explicando que o preço para o mercado da América Latina será "divulgado posteriormente: "A partir de 1º de setembro de 2026, a Nintendo of America revisará o preço sugerido de venda (MSRP) do console Nintendo Switch 2. Essa medida se deve a diversas mudanças nas condições de mercado, que devem persistir a médio e longo prazo".