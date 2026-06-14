Nvidia diz a clientes chineses que CPUs Vera estarão disponíveis a partir de agosto

A Nvidia disse a clientes chineses que seu CPU Vera, voltado para agentes de inteligência artificial, deve estar disponível a partir de agosto e que já podem fazer pedidos, informou a Reuters, que ouviu três pessoas familiarizadas com o assunto.

A empresa perdeu espaço entre as empresas chinesas em meio a proibições do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impediram o envio de um dos chips mais poderosos da Nvidia para a China, o H200. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, disse em uma entrevista em abril deste ano que a participação do mercado da empresa na China caiu para zero.

A Casa Branca autorizou que cerca de dez empresas da China utilizassem o H200. Mas as entregas foram barradas por autoridades chinesas, que querem estimular as companhias a comprarem processadores de fornecedores locais.

A expectativa é de que vender CPUs na China seja menos problemático do que vender GPUs, que estão sujeitas a controles mais rigorosos por parte dos Estados Unidos.

Compras para teste

Uma grande empresa de nuvem chinesa planeja instalar os CPUs Vera em mais de 300 servidores, cada um contendo dois dos chips. A companhia pretende primeiro testar o produto e depois fazer pedidos oficiais, com base nos resultados do Vera. Outros clientes chineses também pretendem testar o produto em data centers no exterior, de acordo com uma das fontes ouvidas pela Reuters.

No entanto, ainda é preciso observar se o interesse inicial se traduzirá em uma adoção maior, outra pessoa acrescentou. O Vera pode enfrentar questões como dificuldades de migrar cargas de trabalho já desenvolvidas em torno de chips de IA nacionais.

Uma unidade do Vera CPU deve custar acima de US$ 20 mil, e um rack configurado com 256 chips pode ficar em torno de US$ 10 milhões, segundo informações da empresa de semicondutores SemiAnalysis citadas pela Reuters.

Novo mercado

Com o Vera CPU, a Nvidia espera ter encontrado um mercado com um TAM (mercado total endereçável) de US$ 200 bilhões. Neste ano, a empresa calcula que o CPU irá gerar receita de US$ 20 bilhões para a companhia. A Nvidia também informou que o Alibaba Cloud, além da Meta e da Oracle, colaborou para o desenvolvimento do chip.

O processador é a aposta da Nvidia para se fortalecer no mercado de CPUs, que deve crescer à medida que aumenta a demanda para agentes de IA. O objetivo da companhia é se tornar o maior fornecedor de CPUs do mundo, desbancando Intel e AMD, hoje líderes no segmento.