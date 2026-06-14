Nvidia diz a clientes chineses que CPUs Vera estarão disponíveis a partir de agosto

Redatora
Publicado em 14 de junho de 2026 às 08h03.
A Nvidia disse a clientes chineses que seu CPU Vera, voltado para agentes de inteligência artificial, deve estar disponível a partir de agosto e que já podem fazer pedidos, informou a Reuters, que ouviu três pessoas familiarizadas com o assunto.
A empresa perdeu espaço entre as empresas chinesas em meio a proibições do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impediram o envio de um dos chips mais poderosos da Nvidia para a China, o H200. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, disse em uma entrevista em abril deste ano que a participação do mercado da empresa na China caiu para zero.
A Casa Branca autorizou que cerca de dez empresas da China utilizassem o H200. Mas as entregas foram barradas por autoridades chinesas, que querem estimular as companhias a comprarem processadores de fornecedores locais.A expectativa é de que vender CPUs na China seja menos problemático do que vender GPUs, que estão sujeitas a controles mais rigorosos por parte dos Estados Unidos.
Uma grande empresa de nuvem chinesa planeja instalar os CPUs Vera em mais de 300 servidores, cada um contendo dois dos chips. A companhia pretende primeiro testar o produto e depois fazer pedidos oficiais, com base nos resultados do Vera. Outros clientes chineses também pretendem testar o produto em data centers no exterior, de acordo com uma das fontes ouvidas pela Reuters.
No entanto, ainda é preciso observar se o interesse inicial se traduzirá em uma adoção maior, outra pessoa acrescentou. O Vera pode enfrentar questões como dificuldades de migrar cargas de trabalho já desenvolvidas em torno de chips de IA nacionais.
Uma unidade do Vera CPU deve custar acima de US$ 20 mil, e um rack configurado com 256 chips pode ficar em torno de US$ 10 milhões, segundo informações da empresa de semicondutores SemiAnalysis citadas pela Reuters.
Com o Vera CPU, a Nvidia espera ter encontrado um mercado com um TAM (mercado total endereçável) de US$ 200 bilhões. Neste ano, a empresa calcula que o CPU irá gerar receita de US$ 20 bilhões para a companhia. A Nvidia também informou que o Alibaba Cloud, além da Meta e da Oracle, colaborou para o desenvolvimento do chip.
O processador é a aposta da Nvidia para se fortalecer no mercado de CPUs, que deve crescer à medida que aumenta a demanda para agentes de IA. O objetivo da companhia é se tornar o maior fornecedor de CPUs do mundo, desbancando Intel e AMD, hoje líderes no segmento.