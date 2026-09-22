China integra cinco grandes marcas de celulares à rede nacional de alerta de terremotos

Cinco das principais fabricantes chinesas de smartphones estão oficialmente autorizadas a oferecer alertas de terremotos aos usuários na China. Honor foi a mais recente a receber aprovação técnica e passou a integrar a Rede Nacional de Alerta de Terremotos do país.

Com a autorização, Huawei, VIVO, OPPO, Xiaomi e Honor podem disponibilizar gratuitamente os alertas oficiais. O serviço segue um modelo unificado, com os mesmos padrões de atendimento e algoritmos definidos para a rede nacional.

Para receber os avisos, os usuários não precisam baixar um aplicativo. Segundo a Administração de Terremotos da China, basta procurar a opção “Alerta de terremotos” nas configurações do smartphone e ativar a função.

A Honor entrou na rede após seu sistema de alerta passar integralmente pela avaliação técnica realizada pelo Centro de Redes de Terremotos da China. A aprovação foi informada em 21 de setembro pela Administração de Terremotos da China.

Os smartphones são uma das formas usadas pelo país para distribuir esses avisos. A China também mantém alertas por terminais específicos, rádio e televisão e miniprogramas do WeChat.

Segundo as informações divulgadas, o país vem estruturando um sistema público de alerta de terremotos com cobertura mais ampla, transmissão rápida e maior precisão.

Fonte: news.cn