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China integra cinco grandes marcas de celulares à rede nacional de alerta de terremotos

Honor se junta a Huawei, VIVO, OPPO e Xiaomi na rede nacional chinesa para emitir avisos de emergência nativos e gratuitos

Segurança pública: principais fabricantes chinesas de smartphones são autorizadas a emitir alertas oficiais de terremotos (Bronek Kaminski/Getty Images)

Segurança pública: principais fabricantes chinesas de smartphones são autorizadas a emitir alertas oficiais de terremotos (Bronek Kaminski/Getty Images)

China2Brazil
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Agência

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 15h39.

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Cinco das principais fabricantes chinesas de smartphones estão oficialmente autorizadas a oferecer alertas de terremotos aos usuários na China. Honor foi a mais recente a receber aprovação técnica e passou a integrar a Rede Nacional de Alerta de Terremotos do país.

Com a autorização, Huawei, VIVO, OPPO, Xiaomi e Honor podem disponibilizar gratuitamente os alertas oficiais. O serviço segue um modelo unificado, com os mesmos padrões de atendimento e algoritmos definidos para a rede nacional.

Para receber os avisos, os usuários não precisam baixar um aplicativo. Segundo a Administração de Terremotos da China, basta procurar a opção “Alerta de terremotos” nas configurações do smartphone e ativar a função.

A Honor entrou na rede após seu sistema de alerta passar integralmente pela avaliação técnica realizada pelo Centro de Redes de Terremotos da China. A aprovação foi informada em 21 de setembro pela Administração de Terremotos da China.

Os smartphones são uma das formas usadas pelo país para distribuir esses avisos. A China também mantém alertas por terminais específicos, rádio e televisão e miniprogramas do WeChat.

Segundo as informações divulgadas, o país vem estruturando um sistema público de alerta de terremotos com cobertura mais ampla, transmissão rápida e maior precisão.

Fonte: news.cn

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