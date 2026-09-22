Nova era de Taylor Swift tem ligação com o iPhone 18 Pro? Entenda a teoria

RESUMO ＋ Uma nova teoria dos fãs de Taylor Swift liga a contagem regressiva publicada pela cantora ao Burgundy, cor bordô escolhida pela Apple para o iPhone 18 Pro. A coincidência reacendeu especulações sobre uma parceria entre as marcas, embora não exista evidência de relação oficial. O aparelho traz câmera com abertura variável, chip A20 Pro e preço inicial de R$ 11.999 no Brasil.

Existe uma regra não escrita na internet: toda vez que a Apple escolhe uma cor nova para o iPhone, algum fã de Taylor Swift vai encontrar ali uma pista sobre o próximo passo da cantora. Nesta terça-feira, 22, a saga das teorias sobre Swift ganhou ainda mais um capítulo.

Logo cedo, o site oficial de Swift passou a exibir uma contagem regressiva sobre um fundo de cortinas de veludo vermelho-escuro, com término marcado para as 14h no horário de Nova York, 15h em Brasília. Ninguém sabe ainda o que ela vai anunciar. Mas, para os fãs, o tom das cortinas lembra demais o Burgundy, o bordô que a Apple escolheu como cor de destaque do iPhone 18 Pro e do 18 Pro Max, que chegaram às lojas americanas na última sexta-feira, 18.

Não é a primeira vez que isso acontece. Em setembro do ano passado, a Apple apresentou o iPhone 17 Pro na cor Cosmic Orange, um laranja vibrante que, por coincidência, era exatamente a cor que Swift tinha escolhido para a identidade visual de The Life of a Showgirl, álbum anunciado pouco antes e que passaria 12 semanas no topo da parada Billboard 200.

No TikTok e no X (antigo Twitter), a conclusão dos fãs foi que os designers da Apple só podiam ser Swifties infiltrados. Ou, numa versão mais elaborada, a empresa estaria sincronizando o lançamento para surfar na nova era da cantora.

Este ano, a Apple aposentou o Cosmic Orange e o azul-escuro da geração anterior e apresentou quatro opções para a linha Pro: preto, prata, Glacier, um azul-claro quase gelo, e o Burgundy, um vermelho-vinho que virou a cor mais comentada do lançamento. Nesta versão, a moldura de alumínio tem o mesmo tom do vidro traseiro, sem o contraste de duas cores que gerou críticas no modelo anterior.

The prophecy is fulfilled 🔮 pic.twitter.com/MaIGK5N27F — Kuba Swift (@kubaswift) September 22, 2026

Uma coincidência muito bem cronometrada

A explicação menos divertida é também a mais provável. A teoria foi investigada a fundo no ano passado, e sites como o Mashable concluíram que não há colaboração oficial nem qualquer ligação comprovada entre as duas marcas.

As cores de um iPhone são definidas com anos de antecedência, junto com a cadeia de fornecedores que produz vidros, pinturas e acabamentos, o que torna praticamente impossível que a Apple tenha reagido a um anúncio de álbum feito semanas antes do lançamento. No caso do bordô, a cor já aparecia em vazamentos de fornecedores chineses desde novembro do ano passado.

Taylor Swift: em site, cantora faz contagem regressiva em fundo bordô (Taylor Swift/Reprodução)

Sobra também o fato de que Apple e Swift trabalham de forma parecida. As duas transformam cada lançamento em um evento, apostam em paletas de cores cuidadosamente escolhidas e deixam o público obcecado por detalhes.

Para a Apple, a cor virou uma ferramenta de marketing: em um ano em que o desenho do aparelho muda pouco, é a nova cor que faz o consumidor perceber, de longe, quem trocou de celular.

E os Swifties não precisam de muito. Além da contagem regressiva, a cantora trocou nesta terça a biografia das redes sociais para "And, baby, that's sh0w business f0r y0u", com as letras "o" substituídas por zeros, e escondeu pistas numa participação num esquete de humor exibido no Emmy, que os fãs já rearranjaram para formar a palavra "Encore", segundo a Billboard. As apostas vão de uma versão estendida de The Life of a Showgirl a uma nova turnê.

O que tem dentro do iPhone bordô?

Por trás da cor, o iPhone 18 Pro traz algumas das mudanças mais significativas da linha nos últimos anos — embora sutis quando comparadas com a linha do iPhone 17 Pro.

A principal está na câmera: pela primeira vez, um iPhone tem abertura variável, um sistema com seis lâminas que ajusta mecanicamente a entrada de luz da lente principal de 48 megapixels entre f/1.48 e f/4. Na prática, o controle do desfoque de fundo, antes simulado por software no modo retrato, passa a ser feito pela própria lente.

O aparelho também estreia o chip A20 Pro, o primeiro da Apple fabricado no processo de 2 nanômetros.

Segundo a empresa, a CPU é até 20% mais rápida e a GPU até 40% mais rápida do que a do A19 Pro, com 50% mais largura de banda de memória, um ganho pensado para rodar modelos de inteligência artificial (IA) no próprio aparelho, como a nova Siri do iOS 27. Outra mudança é o modem C2, desenvolvido pela própria Apple, que substitui o componente da Qualcomm usado na geração anterior.

A ilha dinâmica, recorte no topo da tela, ficou menor, e a Apple diz que a linha tem a maior bateria de um iPhone até hoje.

iPhone 18 Pro: bordô é a nova cor especial do celular da Apple (Foto: Tamires Vitorio/EXAME) (Tamires Vitorio/Exame)

A novidade menos bem-vinda está no preço.

No Brasil, o iPhone 18 Pro custa a partir de R$ 11.999 e o Pro Max a partir de R$ 12.999, nas versões de 256 GB, segundo a loja oficial da Apple. As versões de 2 TB chegam a R$ 20.999 e R$ 21.999, respectivamente.

É um aumento de R$ 500 em relação à geração anterior, que analistas atribuem à alta no custo das memórias, puxada pela demanda dos data centers de inteligência artificial. Pela primeira vez, os modelos Pro chegaram às lojas brasileiras no mesmo dia que às americanas.

Se o anúncio de Swift for de fato bordô, a Apple terá acertado a cor da temporada pelo segundo ano seguido. Se não for, os fãs já têm onde procurar a próxima pista: os rumores sobre as cores do iPhone 19 começam a circular em poucos meses.