Bateria cheia em minutos: 1º carregador ultrarrápido será inaugurado em Brasília

RESUMO ＋ A Denza, marca premium do Grupo BYD, vai inaugurar em 1º de outubro, em Brasília, a primeira unidade em operação do sistema Flash Charging no Brasil. O carregador tem potência de até 1.500 kW por conector e promete elevar a bateria de 10% a 70% em cinco minutos. Por enquanto, apenas o Denza Z9 GT é compatível com a potência máxima, mas a marca planeja instalar 1.000 carregadores no país até o fim de 2027.

A Denza, marca premium do Grupo BYD, confirmou que vai inaugurar em 1º de outubro, a primeira unidade em operação do sistema Flash Charging no Brasil. O carregador ficará na concessionária da marca em Brasília, primeira cidade do país a receber a tecnologia.

Como já mostrou a EXAME, a tecnologia foi apresentada oficialmente ao mercado brasileiro durante o Festival Interlagos, no fim de agosto. Com potência de até 1.500 kW por conector, o sistema promete elevar a carga da bateria de 10% a 70% em cinco minutos — e de 10% a 97% em nove minutos —, adicionando até 400 km de autonomia no intervalo. O tempo se aproxima do necessário para abastecer um carro a combustão num posto convencional.

O diferencial técnico está no conjunto: o carregador combina baterias integradas de armazenamento (do tipo Blade, também usadas nos veículos da marca) com a rede elétrica local, permitindo entregar potência muito alta sem depender de a energia vir toda, instantaneamente, da concessionária de eletricidade da região.

Por ora, a tecnologia atende só um número limitado de veículos: apenas o Denza Z9 GT, cupê elétrico de 952 cv vendido no Brasil por R$ 670 mil, é compatível com a potência máxima do sistema, graças à plataforma e³ de alta tensão. A marca planeja instalar 1.000 carregadores no país até o fim de 2027, expandindo aos poucos a tecnologia para o restante da rede de concessionárias.