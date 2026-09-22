Tecnologia
ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Bateria cheia em minutos: 1º carregador ultrarrápido será inaugurado em Brasília

BYD confirma data e horário da abertura oficial da unidade de Flash Charging, tecnologia já apresentada pela marca no Festival Interlagos em agosto

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 14h49.

Última atualização em 22 de setembro de 2026 às 14h57.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

A Denza, marca premium do Grupo BYD, vai inaugurar em 1º de outubro, em Brasília, a primeira unidade em operação do sistema Flash Charging no Brasil. O carregador tem potência de até 1.500 kW por conector e promete elevar a bateria de 10% a 70% em cinco minutos. Por enquanto, apenas o Denza Z9 GT é compatível com a potência máxima, mas a marca planeja instalar 1.000 carregadores no país até o fim de 2027.

A Denza, marca premium do Grupo BYD, confirmou que vai inaugurar em 1º de outubro, a primeira unidade em operação do sistema Flash Charging no Brasil. O carregador ficará na concessionária da marca em Brasília, primeira cidade do país a receber a tecnologia.

Como já mostrou a EXAME, a tecnologia foi apresentada oficialmente ao mercado brasileiro durante o Festival Interlagos, no fim de agosto. Com potência de até 1.500 kW por conector, o sistema promete elevar a carga da bateria de 10% a 70% em cinco minutos — e de 10% a 97% em nove minutos —, adicionando até 400 km de autonomia no intervalo. O tempo se aproxima do necessário para abastecer um carro a combustão num posto convencional.

O diferencial técnico está no conjunto: o carregador combina baterias integradas de armazenamento (do tipo Blade, também usadas nos veículos da marca) com a rede elétrica local, permitindo entregar potência muito alta sem depender de a energia vir toda, instantaneamente, da concessionária de eletricidade da região.

Por ora, a tecnologia atende só um número limitado de veículos: apenas o Denza Z9 GT, cupê elétrico de 952 cv vendido no Brasil por R$ 670 mil, é compatível com a potência máxima do sistema, graças à plataforma e³ de alta tensão. A marca planeja instalar 1.000 carregadores no país até o fim de 2027, expandindo aos poucos a tecnologia para o restante da rede de concessionárias.

Perguntas frequentes

Quando o primeiro carregador Flash Charging será inaugurado no Brasil? ＋

A primeira unidade em operação será inaugurada em 1º de outubro, às 18h, na concessionária da Denza em Brasília.

Qual é a potência do carregador Flash Charging? ＋

O sistema tem potência de até 1.500 kW por conector.

Quanto tempo leva para carregar um carro com o Flash Charging? ＋

Segundo a Denza, o sistema pode elevar a carga da bateria de 10% a 70% em cinco minutos e de 10% a 97% em nove minutos, adicionando até 400 km de autonomia nesse intervalo.

Como funciona o sistema Flash Charging? ＋

O carregador combina baterias integradas de armazenamento do tipo Blade com a rede elétrica local. Dessa forma, consegue entregar uma potência muito alta sem depender de que toda a energia seja fornecida instantaneamente pela concessionária de eletricidade.

Qual carro é compatível com a potência máxima do Flash Charging? ＋

Por enquanto, apenas o Denza Z9 GT é compatível com a potência máxima do sistema. O modelo utiliza a plataforma e³ de alta tensão.

Quantos carregadores a Denza pretende instalar no Brasil? ＋

A marca planeja instalar 1.000 carregadores no país até o fim de 2027, expandindo gradualmente a tecnologia para o restante da rede de concessionárias.

Acompanhe tudo sobre:CarrosCarros elétricos

Mais de Tecnologia

Nova era de Taylor Swift tem ligação com o iPhone 18 Pro? Entenda a teoria

Apple inaugura casa de shows para 600 pessoas em antiga usina histórica de Londres

De R$ 25 a R$ 600 por hora: apps de rendas extras que vão de passear com cachorro a treinar IA

Menos motoristas, mais drones: a estratégia da Amazon para baratear o frete nos EUA

Mais na Exame

Carreira

275 interrupções por dia: o que a IA já tira da agenda do gestor e o que ainda depende dele

Ciência

Panda tem mandíbula corrigida com tratamento ortodôntico inédito na China

ESG

No dia mundial sem carro, como Amsterdã se tornou a capital da bicicleta

Mundo

IA, Irã, Cuba e sem citação ao Brasil: os recados de Trump no discurso na ONU