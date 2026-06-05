O plano da Nvidia para transformar seu PC em personagem de Star Wars

Depois de fundar a empresa mais valiosa do mundo, Jensen Huang, CEO da Nvidia (NVDA), agora quer criar um laptop que misture a ficção científica com a realidade.

Em conversa com analistas e investidores em Taipei, Huang contou que sua visão para os próximos anos inclui uma tecnologia que mistura Star Trek com Star Wars. Para ele, o laptop do futuro vai obedecer a comandos de voz como um droide.

"Eu quero falar com o meu laptop! Eu quero o R2-D2!", disse Huang. A referência é ao robô astromecânico de Star Wars, aquele que salva Luke Skywalker da compactadora de lixo da Estrela da Morte operando sistemas remotamente, sem que ninguém precise digitar um único comando.

A ideia que Huang descreveu é esta: você está dando uma palestra, lembra que um slide está errado, pega o celular e manda uma mensagem pelo WhatsApp para o próprio laptop.

"R2-D2, o slide número 17 tem uma imagem com o título errado. Não deve dizer CX9, deve dizer CX10. R2-D2 abre o PowerPoint, modifica, converte para PDF e me manda. Consegue imaginar isso? Fácil", disse Huang.

A referência a Star Trek que ele precisou explicar

Antes de chegar ao R2-D2, Huang tentou outra referência.

Descreveu a visão de computação que quer construir com Satya Nadella, CEO da Microsoft — parceria que, segundo ele, começou há três anos.

"Satya e eu vamos chegar no nosso PC com Windows e dizer 'olá, faça alguma coisa'. É como o Scotty falando com aquele mouse. Sabe do que estou falando? Star Trek. Não?", disse Huang, referindo-se à cena famosa de Star Trek IV em que o engenheiro da nave, tendo viajado no tempo para o passado, pega um mouse achando que é um microfone e espera que o computador seja inteligente o suficiente para entendê-lo.

A plateia não respondeu. Huang seguiu em frente. "No futuro, este computador vai ser uma IA. Tudo vai ser uma IA. Seu aspirador de pó, você vai falar com ele, mandar limpar."

Por que local, não nuvem

A pergunta óbvia que Huang antecipou: se tudo isso pode ser feito na nuvem, por que comprar um laptop caro?

"Você não quer rodar tudo na nuvem porque, se puder rodar localmente, é de graça. Por que alugar uma televisão se vai usar todo dia? Por que alugar uma máquina de lavar se vai usar toda semana? Por que alugar um assistente computador se vai usar todo dia?"

Há também a questão dos dados privados. Confrontado por Dylan Patel, analista da SemiAnalysis presente no evento, sobre por que não simplesmente usar o Claude na nuvem para controlar o laptop, Huang foi categórico.

Jensen Huang: CEO da Nvidia quer que futuro da computação se pareça com 'Star Wars' (Benjamin Fanjoy/Getty Images)

"O quê? Vou chamar o Claude para controlar meu laptop? Você é louco? Não faz nenhum sentido! Eu quero falar com o meu laptop! Todos os arquivos estão aqui, todas as ferramentas estão aqui. Não dá para fazer isso com o Claude Code na nuvem."

O preço e as próximas gerações

Quando Patel iniciou uma pergunta com "esses laptops custam US$ 3.000 ou algo nessa ordem de grandeza, o usuário avançado é quem vai ter que comprar a primeira geração", Huang concordou repetidamente com a cabeça, dizendo "sim, sim" várias vezes.

Mas Huang deixou claro que o RTX Spark não é um projeto de uma geração.

"N2X e N3X já estão planejados, e o N1X se chama N1X porque tem uma versão menor chamada N1. Vamos expandir nossa família. Vamos estender essa arquitetura por muito tempo", disse Huang a jornalistas, segundo o Tom's Guide.

O chip vai escalar desde a versão topo de linha com 128 GB de memória unificada até versões com apenas 16 GB — abrindo espaço para uma família completa de produtos em diferentes faixas de preço.

Por ora, porém, o que a Nvidia mostrou foi essencialmente um chip potente e compacto.

A experiência Star Trek que Huang promete depende da Microsoft e dos parceiros de software — não da Nvidia. Se o R2-D2 vai aparecer de verdade, o outono americano vai começar a responder.