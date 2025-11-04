Novo MacBook de baixo custo quer desafiar Google e Microsoft

A Apple planeja lançar seu primeiro MacBook de baixo custo, uma mudança estratégica para disputar o mercado dominado por Chromebooks, do Google, e computadores com Windows, da Microsoft. O novo modelo será direcionado a estudantes, empresas e usuários que realizam tarefas básicas, como navegação na internet, edição de documentos e atividades multimídia simples.

O projeto, identificado internamente pelo codinome J700, de acordo com a Bloomberg, está em fase de testes e produção inicial com fornecedores. O lançamento está previsto para o primeiro semestre de 2026.

O dispositivo utilizará componentes mais simples, incluindo um processador de iPhone e uma tela LCD menor que a dos atuais MacBooks Air, de 13,6 polegadas. O preço deve ficar abaixo de US$ 1.000, bem inferior ao valor de entrada da linha atual.

A decisão indica um reposicionamento da Apple, que historicamente priorizou produtos premium e altas margens de lucro. A iniciativa busca responder à concorrência dos Chromebooks, que ganharam espaço no setor educacional e entre consumidores que buscam notebooks mais acessíveis.

Pressão competitiva e oportunidade no segmento educacional

Além de rivalizar com o Google e fabricantes de PCs, a Apple vê uma oportunidade entre usuários do Windows 11 que enfrentaram restrições de compatibilidade com versões anteriores do sistema. O novo laptop também pode atrair compradores de iPads que preferem um formato tradicional de notebook.

A empresa já havia testado estratégias semelhantes ao oferecer o MacBook Air com chip M1 por menos de US$ 700 em varejistas como o Walmart, mas o novo produto terá design inédito. O modelo atual mais barato, o MacBook Air com chip M4, custa US$ 999, podendo cair para US$ 899 com descontos estudantis.

O novo computador deve competir diretamente com o iPad básico combinado ao Magic Keyboard Folio, configuração que chega a cerca de US$ 600. Com um sistema macOS completo, maior autonomia de bateria e teclado integrado, o produto mira escolas e consumidores que buscam produtividade e custo-benefício.

Crescimento do segmento Mac

De acordo com levantamento da consultoria IDC, a Apple detém aproximadamente 9% do mercado global de PCs, ficando atrás de Lenovo, HP e Dell. Um modelo mais barato pode ampliar a base de usuários do macOS e fortalecer o ecossistema integrado da empresa, em especial nos Estados Unidos, onde o iPhone tem ampla penetração.

O segmento de Macs foi o de maior crescimento da Apple no último trimestre, com avanço de 13% e receita de US$ 8,73 bilhões. Analistas ouvidos pela Bloomberg projetam uma desaceleração temporária, já que a companhia lançará apenas um novo modelo no curto prazo: o MacBook Pro de entrada com chip M5.

Entre os planos, a Apple prepara uma atualização ampla de sua linha de computadores para 2026 e 2027. Estão previstos novos MacBook Air com processador M5, MacBook Pro com chips M5 Pro e M5 Max, além de versões atualizadas do Mac mini, Mac Studio e dois monitores externos.

Para o fim de 2026 ou início de 2027, deve chegar um MacBook Pro com chip M6 e tela OLED sensível ao toque, semelhante à do iPhone.