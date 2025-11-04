Apple atualiza sistema operacional para versão 26.1; veja o que muda

Nesta segunda-feira, 3, a Apple liberou a versão 26.1 de seus sistemas operacionais, trazendo novidades significativas para iOS e iPadOS, além de atualizações para macOS, com foco em aprimorar a experiência do usuário. A atualização atende a vários pedidos dos consumidores e refina recursos já existentes, destacando-se pela atenção dada ao feedback dos usuários.

Entre as principais mudanças está a introdução de uma versão "tintada" do design Liquid Glass. Disponível tanto no iOS quanto no iPadOS e no macOS, essa modificação permite ajustar a transparência do design, oferecendo maior contraste e legibilidade, o que beneficia usuários que enfrentaram dificuldades para enxergar com a versão anterior. O novo ajuste pode ser acessado na seção de "Tela e Brilho", com uma visualização comparativa para facilitar a escolha.

Outra melhoria notável é a reformulação da interface do alarme. A partir de agora, o botão "Parar" exige um gesto de deslizar, semelhante ao "Deslize para desbloquear" dos primeiros iPhones. Essa mudança foi pensada para evitar que usuários desliguem o alarme acidentalmente, já que uma ação mais deliberada evita que um único clique desative o despertador.

Além disso, a atualização 26.1, tanto para iOS quanto iPadOS, traz aperfeiçoamentos na captura local de áudio e vídeo, uma função muito aguardada por podcasters. Agora, é possível ajustar o ganho e escolher o local de salvamento dos arquivos, o que torna a gravação mais precisa e controlável. Nas configurações do iPhone, também é possível desativar o acesso à câmera com o deslize da tela para a esquerda.

Mudanças em outros OS

Além das mudanças comuns com o iOS, no iPadOS a novidade fica por conta do retorno do recurso Slide Over, que permite utilizar mais de um aplicativo simultaneamente, com um deles exibido em uma janela flutuante que pode ser redimensionada.

A Apple também implementou novos controles para gerenciar janelas no iPad, aproximando a experiência da oferecida no macOS. No caso de visionOS, watchOS e tvOS, ainda não há informações sobre mudanças significativas.