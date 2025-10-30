Venda recorde de iPhones e serviços faz lucro da Apple crescer 86%

A Apple registrou lucro líquido de US$ 27,46 bilhões no quarto trimestre fiscal de 2025, encerrado no último mês de setembro. O valor é 86,4% maior que o registrado um ano antes.

O lucro por ação da fabricante do iPhone ficou em US$ 1,85 no período, ante US$ 0,97 no quarto trimestre fiscal de 2024. Veio acima do esperado pelo mercado, que projetava lucro de US$ 1,77.

O lucro operacional veio em US$ 32,427 bilhões, 9,6% maior que no mesmo período do ano passado.

As vendas totais líquidas da Apple, por sua vez, avançaram 7,94% no mesmo intervalo de tempo, para US$ 102,46 bilhões. O faturamento com venda de produtos avançou 5,37% para US$ 73,7 bilhões. O de serviços, cresceu 15,13%, para US$ 28,75 bilhões.

A cifra é recorde para um trimestre encerrado no mês de setembro, conforme explica o CEO Tim Cook no comunicado que acompanha o balanço. Também foi uma marca histórica de vendas de iPhone para o período e um recorde de serviços nunca antes alcançado.

De acordo com o balanço, a receita de iPhone no trimestre foi de US$ 49,025 bilhões, com alta de 6% ano a ano. A receita com vendas de Mac cresceu 12,7%, para US$ 8,726 bilhões. Já as vendas de iPad e outros acessórios ficaram praticamente estáveis, em US$ 6,952 bilhões e US$ 9 bilhões, respectivamente.

As vendas líquidas avançaram em todas as regiões com exceção da China, onde o faturamento foi de US$ 14,493 bilhões, recuando 3,6% na comparação anual. A receita nas Américas, por sua vez, avançou 6% para US$ 44,2 bilhões. Na Europa, o crescimento foi de mais de 15%, chegando a US$ 28,7 bilhões.

O custo de vendas, por outro lado, cresceu em menor proporção no comparativo ano a ano. Chegou a US$ 54,1 bilhões no quarto trimestre fiscal de 2025, com alta de 6,02%.

O lucro líquido do ano fiscal cheio foi de US$ 112,010 bilhões, com alta de 19,5%. O total de vendas líquidas do período foi de US$ 416,16 bilhões, alta de 6,42% em relação ao ano fiscal de 2024. As vendas de iPhone somaram US$ 209,59 bilhões no período, com crescimento de 4,2%.