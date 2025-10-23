Invest

iPhone, MacBook e carro: lances para leilão da Receita começam hoje

O edital do leilão da Receita Federal de São Paulo começou a receber lances nesta quinta-feira, 23, para mais de 300 lotes de produtos

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 11h35.

Última atualização em 23 de outubro de 2025 às 11h47.

Comprar um MacBook Air por R$ 700 ou um smartphone por R$ 150 pode parecer improvável, mas é o que a Receita Federal do Brasil começa a oferecer nesta quinta-feira, 23, em seu leilão de outubro.

São mais de 300 lotes de produtos apreendidos ou abandonados, com preços que chegam a ser até dez vezes menores que os praticados no mercado.

Os lances podem ser feitos exclusivamente pela internet, das 8h de 23 de outubro até as 21h de 27 de outubro. A sessão pública para classificação das propostas está marcada para 28 de outubro, às 9h, com a apresentação dos lances a partir das 10h.

Eletrônicos

A categoria de smartphones é a mais extensa do leilão, com forte presença de produtos da Apple e outras marcas. Entre os principais destaques estão:

  • iPhone 14 a partir de R$ 1.500
  • iPhone 14 Plus por R$ 3.100
  • iPhone 13 entre R$ 900 e R$ 4.000
  • iPhone 11 a partir de R$ 300
  • iPhone 8 em diversos lotes

Outras marcas:

  • Redmi 9A por R$ 150 (lotes 341 e 342)
  • Redmi Note entre R$ 150 e R$ 1.600
  • Dois smartphones BlackShark por R$ 4.500

Notebooks:

  • MacBook Air por R$ 700
  • MacBooks diversos a partir de R$ 1.500

Combos especiais:

  • iPhone 11 + três smartwatches por R$ 1.000 (lote 331)

Carros e brinquedos

Veículos:

  • Ford Fiesta Sedan 2009 por R$ 2.500 (lote 327)

Entretenimento e esportes:

  • Skate elétrico por R$ 200
  • Skate Evolve + camiseta do Real Madrid por R$ 800
  • Videogames antigos por R$ 1.000
  • Kit com jogos e helicóptero por R$ 2.400

Outros:

  • Cadeira de massagem por R$ 300

Produtos sem garantia e restrições de uso

Os itens são vendidos no estado em que se encontram, sem qualquer garantia de funcionamento. Sendo assim, muitos produtos podem apresentar defeitos, estar incompletos ou necessitar de manutenção.

Vale destacar que alguns lotes têm proibição de revenda comercial, sendo permitido apenas o uso pessoal.

O pagamento deve ser feito à vista, conforme as regras estabelecidas no edital. Os arrematantes terão até 30 dias após o leilão para retirar os produtos.

Como participar

Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos e empresas com CNPJ regular. Contudo, é obrigatório ter o selo de confiabilidade Prata ou Ouro no portal Gov.br.

Para dar lances, basta acessar o site da Receita Federal, entrar em "Serviços" e selecionar "Consultar leilões da Receita Federal". Depois, é necessário fazer login com a conta Gov.br e escolher o lote desejado para incluir a proposta.

Principais datas:

  • Visitas presenciais: 13 a 24 de outubro (dias úteis)
  • Período de lances: 23 a 27 de outubro
  • Sessão pública: 28 de outubro
