Taylor Swift divulga capa e data de lançamento de novo álbum 'The Life of a Showgirl'

Anúncio foi feito em episódio do podcast New Heights, de Travis e Jason Kelce, no YouTube

Tamires Vitorio

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 20h03.

Última atualização em 13 de agosto de 2025 às 20h09.

A cantora Taylor Swift divulgou nesta quarta-feira, 13, a capa de seu 12º álbum de estúdio, "The Life of a Showgirl", em episódio do podcast New Heights, de Travis e Jason Kelce, no YouTube. A capa do álbum, que foi anunciado na terça-feira, 12, foi um dos mistérios revelados pela cantora.

Swift também anunciou que o álbum será lançado em 3 de outubro deste ano. O novo disco também tera uma participacão da cantora Sabrina Carpenter, na música que leva o título do álbum.

Veja a capa do álbum:

